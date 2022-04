„Na tomto povrchu to zase bylo především o bojovnosti a soubojích. Dnes rozhodly hlavně zkušenosti protivníka, který potvrdil, že je nebezpečný za standardek. Díky nim také rozhodl tohle utkání ve svůj prospěch,“ prozradil domácí kouč Otto Jáně, který se po jednozápasové pauze, kdy chyběl kvůli nemoci, znovu vrátil na zábřežskou lavičku.

Hosté z Mohelnice se naopak tentokrát museli obejít bez svého hrajícího trenéra Romana Kuby, jehož sklátila viróza. A dohromady měli pro derby k dispozici kromě základní jedenáctky pouze jediného náhradníka.

Ohlasy z KP: Emoce v Medlově, Losiny ztratily vedení 2:0 ale mají dva body

I tak byla Mohelnice v první půli lepším mužstvem a svou aktivitu dokázala vyjádřit i gólově. Nejprve se levačkou z ostrého úhlu prosadil přesnou střelou k tyči Vlastimil Knýř a později po jeho rohu skóroval hlavou Daniel Ryba.

Zábřeh poté měl šanci odpovědět, jenže razantní rána Michala Sitty pouze prosvištěla nad břevnem mohelnické svatyně.

Až těsně před půlkou se nakonec domácí dočkali, když kopali standardku a v následné skrumáži před bránou se nejlépe zorientoval David Nízký a prakticky s poločasovým hvizdem snížil.

Zhruba deset minut od zahájení druhého dějství promarnilo Sulko jedinečnou možnost, kdy se mohlo vrátit zpátky do utkání, neboť po faulu mohelnického Pinkavy kopalo penaltu.

FOTO: Bývalý brankář Sigmy Zlámal pálí za Kožušany. O víkendu řídil výhru

Pokus zábřežského kapitána Martina Nováka, který zamířil po zemi k tyči, však gólman Lukáš Hajtmar bravurně zneškodnil.

A když následně v 75. minutě zopakovala Mohelnice akci z první půle jako přes kopírák a po rohu Knýře se podruhé v zápase prosadil Daniel Ryba, definitivně tímto zpečetila tříbodový zisk.

„Mohli jsme se vrátit do hry, kdybychom dali tu penaltu, ale tento moment nás trochu srazil dolů. Závěr už si hosté zkušeně pohlídali. Většinu utkání jsme museli bohužel jen dotahovat, což bylo hodně náročné,“ doplnil trenér Sulka Otto Jáně.

„Se Zábřehem je to pokaždé vyhecované utkání, o to víc, když se hrálo na jejich malé umělce, byl to samý souboj. Potvrdilo se, že ze hry se moc věcí na takovém přehuštěném prostoru vymyslet nedalo, takže nakonec rozhodly ty naše standardky,“ prozradil s úsměvem kapitán Mohelnice Jan Fišara.

Špatný úvod a Uničov veze kanára. Ostuda, ale pomůže nám to, věří Neček

„Věděli jsme, že budeme mít vpředu navrch, což jsme potvrdili právě těmi dvěma góly ze standardních situací. Za výsledek jsme určitě moc rádi, předtím jsme dvakrát prohráli a už jsme potřebovali bodovat. Snad to pro nás bude i povzbuzení do dalších zápasů,“ dodal mohelnický záložník.

SK SULKO Zábřeh – FK Mohelnice 1:3 (1:2)

Branky: 45. Nízký- 17. Knýř, 35. a 75. Ryba. Rozhodčí: Sedláček - Machala, Vedral. ŽK: Puchr – Heidenreich, Kožela. Diváci: 120.

Zábřeh: Schubert – Němec, Laštůvka, Schwab, Sitta – Holík (63. Okleštěk), Nízký, Novák (68. Nádeníček), Žák (81. Ratiborský) – Janák (46. Lukas), Puchr. Trenér: Otto Jáně.

Mohelnice: Hajtmar – Vokoun, Pinkava, Knýř, Heidenreich – Cikryt, Fišara, Pauliny, Srdýnko – Kožela, Ryba (85. Brulík). Trenér: Martin Vokoun.