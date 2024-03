„Chceme se pohybovat v klidném středu tabulky, nejlépe do pětky, šestky, jak se držíme teď. Kdyby to tak vydrželo, bylo by to super. Já ale stojím nohami na zemi, protože vím, že jsme hráli spoustu zápasů, které jsme vyhráli o gól, ale soupeři nás těžce přihrávali. Jen jsme bránili. Chyběla nám fotbalovost,“ hodnotí hrající trenér Mohelnice Roman Kuba.

Věří, že pomoci by jim k tomu mohl Martin Kotůlek, který by měl tým posílit z divizního HFK Olomouc. „Hrál tady divizi a třetí ligu. Má to v Mohelnici rád, tak na to kývl. Narodilo se mu dítě a už nemá čas na tři, čtyři tréninky, které by tam musel absolvovat. Jsme domluveni zatím na půl roku a věřím, že nám pomůže, protože má zkušenosti a já bych si takového hráče představoval ještě jednoho, nejlépe do kraje,“ řekl Kuba.

Dvě další posily měl domluvené, ale ty nevyšly. Naopak tým oslabil v defenzivě, když skončil Jakub Heidenreich, který má zkušenosti dokonce z nejvyšší soutěže, kde nastupoval za Sigmu Olomouc a Bohemians. Áčku již nepomůže ani Jan Fišara a otazník visí nad Lubomírem Pinkavou. „Kuba už fotbal hrát nebude, Fik má problémy s koleny a už bude chodit jen za béčko. Luba měl jít na operaci, které se nakonec vyhnul, ale bude mu zanedlouho padesát a uvidíme, jestli na jaře neskončí,“ prozradil Kuba.

Mohelnice se totiž do žádných finančních bojů o hráče nepouští. „Je to výhled do budoucna. Máme to pořád stejně. Finance bychom možná měli, ale nejdeme cestou Olešnice, že bychom hráče kupovali za desetitisíce, ale pak vám proti takovým soupeřům chybí zkušenosti. Sázíme na vlastní kluky,“ potvrdil.

Ten tak bude sázet také na mladé, v nichž vidí budoucnost. „Od nové sezony trénuji i dorost a klukům jsem říkal, že budeme trénovat dorost a áčko dohromady, protože jsou tam šikovní kluci, kteří mají potenciál na krajský přebor. Jsou ale nervózní, když mají jít trénovat s áčkem, ale takhle by ten přesun do áčka mohl být jednodušší. Proto se chceme co nejdříve zachránit, k čemuž nám chybí dvě nebo tři výhry a potom by byl prostor je tam dávat, aby získávali zkušenosti a mohli příští sezonu hrát v základu. Nechceme, aby byli pod tlakem, že hrají o záchranu,“ přiblížil Kuba svůj záměr.

S přípravou pak byl vesměs spokojený. „Scházíme se dva, tři roky ve stejném počtu. Pod dvanáct, třináct hráčů jsme nešli, ale trénují s námi kluci z béčka, kteří do kádru áčka nepatří.“ popsal.