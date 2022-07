„V tomto klubu působí velká spousta hráčů, kteří v minulosti absolvovali v našem dresu nespočet utkání. Budou tak skvělými mentory pro naše mladé hráče, kteří se od nich toho mohou hodně přiučit. Velké poděkování patří všem z Třeštiny, za jejich vřelý přístup k této myšlence,“ píše se na oficiálních internetových stránkách FK Mohelnice, kterou pojí fotbalové pouto například také se sousedními Lošticemi.

Mohelnice, jenž úspěšně působí v krajském přeboru a v minulosti brázdila i vody MSFL, naposledy disponovala rezervním celkem během sezóny 2017/2018.

Její tehdejší béčko dokonce ovládlo III. třídu, jenže vzhledem k nedostatku hráčů byl tým nakonec zrušen a postup se nekonal.

Nové klubové vedení v Mohelnici, které vzešlo v červnu z valné hromady, však tuto myšlenku letos znovu oprášilo. Jedná se tak o další z kroků, který by měl vést k co nejlepší adaptaci zdejších odchovanců do mužského fotbalu.

„Po loňské sezóně nám vyšlo šest dorostenců, o které jsme nechtěli v žádném případě přijít a posílat je na hostování do okolních celků. Po tomto ročníku budou následovat další čtyři hráči a tak dále. Tito kluci budou v následujících sezónách tvořit kostru A mužstva,“ pokračuje web mohelnického fotbalu.

„Dalším z důvodů je plánované rozšíření soutěží od sezóny 2023/2024. Jako nové družstvo musíme startovat od poslední soutěže. V letošním ročníku to bude III. třída, příští sezónu vznikne i IV. třída a postup směrem nahoru by byl zdlouhavější,“ doplňuje závěrem klubový portál.

Mohelnická rezerva následně vstoupí do letošních mistrovských bojů v neděli 21. srpna zápasem na hřišti Tatranu Moravičany.

