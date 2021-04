Vidina návratu k zápasům je zatím v nedohlednu. Deník zjišťoval, jaká je situace u klubů ze Šumperska, které působí v krajském přeboru.

„My jsme měli v pondělí první schůzku s hráči a teď bychom měli trénovat v režimu středa a pátek,“ prozradil na úvod předseda zábřežského Sulka Jaroslav Appl, který na jednu stranu vítá návrat na trávníky, ale velkou radost ze současného stavu příliš nemá.

„Pořád se bavíme jenom o tréninku, navíc v době, kdy už měla skoro dva měsíce běžet soutěž. O amatérský sport mám velké obavy, bojím se odlivu hráčů. Třeba u nás už teď vím o třech klucích z mužů, kteří skočí. Během tak dlouhé pauzy zjistí, že se vlastně bez fotbalu obejdou, když se mezitím zaměřili na jiné aktivity a ten návrat zpátky je najednou složitý,“ říká Jaroslav Appl.

Nejožehavějším tématem je potom otázka, jak se pandemie dotkne mládeže, která poslední měsíce trávila především u počítačů.

„Řada dětí asi půjde nahoru s váhou. Abychom pak místo fotbalových dovedností nemuseli na trénincích řešit základní motorické a pohybové schopnosti,“ doplňuje s obavami.

Po částečném rozvolnění rozjíždí opětovné tréninky také ve Velkých Losinách, i tady však vnímají, že nastavené podmínky nejsou pro fotbal zcela ideální.

„Ale co s tím můžeme dělat. Buďme rádi, že můžeme začít alespoň takto po těch dvojicích. Všichni už se zase těšíme na trávník. Počítáme s tréninky mužů i mládeže. V Losinách máme dvě hřiště a věřím, že všechno zvládneme. Jen škoda, že se nemohou odehrát nějaká přátelská utkání,“ prozradil ve zkratce předseda losinských fotbalistů Radek Svedek, jenž přesto doufá, že letošní ročník bude nakonec regulérně uzavřen. Podle pravidel musí být odehrána nadpoloviční většina zápasů.

„Pokud by se začalo někdy v půlce května, je reálné sezónu dokončit, ale ještě předtím potřebujete nějaký čas na přípravu. Nedokáži si představit, naskočit do zápasů bez regulárního tréninku. Mám na mysli zejména rizika zranění,“ doplňuje losinský činovník.

Hodně pohotoví ohledně návratu na hřiště byli v sousedním Rapotíně. Hráči Jiskry odstartovali hned na začátku týdne.

„Od pondělí jedeme v aktuálním režimu šesti skupinek po dvou,“ uvedl Milan Stratil, předseda rapotínského klubu.

„Jsme rádi, že se hráči zase mohli společně sejít a po dlouhé době se opět setkali a my poté víme, kdo bude pokračovat. Těší nás, že hráči dorazili a mají po té dlouhé pauze chuť do fotbalu. Kromě jedné změny jsme zůstali kompletní,“ řekl dále šéf Jiskry.

Onou novinkou je návrat útočníka Martina Kobzy do Velkých Losin.

„Minulý týden se ještě nemohlo jezdit mezi okresy, tak nám chyběli kluci z Olomouce, dorazit by snad měli už i noví hráči, které jsme měli mít v zimě na zkoušku, aby se konečně ukázali trenérovi a mohli jsme se tak připravovat na eventuální dohrání letošní soutěže,“ dodal Milan Stratil.

Restart tréninkového procesu zahájili rovněž hráči Mohelnice, ale stejně jako ostatní se musí vyrovnat s dost omezenými podmínkami.

„V rámci možností se každopádně snažíme udržovat v kondici a čekáme, jestli se letošní sezóna dohraje. Ale i nynější uvolnění toho moc nedovolují. Příprava, že si hráči ve dvojicích mezi sebou kopají s míčem, není po fotbalové stránce ideální,“ posteskl si předseda mohelnického klubu Jiří Rousek.

Obrovským problémem je rovněž téměř půlroční přestávka bez fotbalu, která pro mnoho klubů asi nezůstane bez následků.

„Řada hráčů si sice mohla alespoň doléčit zranění, ale myslím si, že na příští sezónu budeme mít s kádrem docela problém,“ říká otevřeně.

„Pro některé starší hráče nad třicet let může být taková pauza fatální, že už se prostě vrátit nechcete, ale určitě se budeme snažit, abychom je udrželi. Jenže, jak jednou na tak dlouho vypadnete z pravidelného tréninkového cyklu, těžko se do toho vrací, ale uvidíme. Naštěstí máme dost mladých a teď budou muset ukázat, jestli na to mají,“ dodal závěrem Jiří Rousek.