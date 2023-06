/VELKÁ FOTOGALERIE/ Fotbalisté Postřelmova potvrdili v sobotním derby na hřišti Bludova roli favorita a v I. A třídě si tak upevnili druhou příčku. I přes střeleckou převahu však nakonec hosté berou těsnou výhru pouze o gól, když vyhráli 2:1. Na očekávaný šlágr kola dorazily více než tři stovky diváků.

Fotbalisté Postřelmova před parádní návštěvou vyhráli derby na hřišti sousedního Bludova. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Dnešní zápas mohu hodnotit pozitivně, protože jsme vyhráli. Přesto mě trochu mrzí ten závěr, který jsme moc nezvládli a domácí snížili. Utkání jsme ale měli rozhodnout daleko dřív, z naší strany tam byla řada šancí, ty jsme bohužel nedali. Ale máme všechny body, což je důležité,“ prozradil úvodem spokojený kouč Postřelmova Radim Netopil.

Jeho svěřenci poprvé skórovali již v první půli, když Tomáš Wiesner utekl domácímu obránci a podél vybíhajícího brankáře poslal míč k tyči.

Druhou trefu zaznamenali hosté po přestávce a také Tomáš Holan skóroval z pozice, kdy se ocitl prakticky zcela sám před gólmanem.

A to ještě bludovský brankář Pavel Hegedüs dokázal zlikvidovat minimálně dalších pět naprostých tutovek soupeře a držel tak až do konce svůj celek ve hře. Bludov zkrátka dělal během hry mnohdy až šílené minely.

Jste z Brna, můžete všechno, slyšeli sudí v Hranicích. Rosicím pomohly penalty

„Nevím, co s kluky dneska bylo, nebyl to ten tým, co minulý týden v Maletíně, kde jsme vyhráli tři jedna. Hodně jsme tentokrát chybovali, kazili přihrávky, celkově to bylo z naší strany takové ospalé,“ litoval trenér poraženého Bludova Jiří Kohout.

„Kdyby protivník proměnil svoje šance, mohlo být o výsledku dávno jasno. My jsme málo stříleli a zabrat jsme dokázali až v závěru,“ dodal lodivod domácích.

Snižující branka exšumperského Daniela Španihela potom přišla pro Bludov až příliš pozdě. Bez ohledu na výsledek přesto bylo sobotní klání pro obě strany bezesporu fotbalovým svátkem.

„Tentokrát bylo pěkné počasí a na derby přišlo plno diváků, což je vždycky fajn. Více takových zápasů,“ ocenil kulisu trenér vítězů Radim Netopil.

SK Bludov – TJ Postřelmov 1:2 (0:1)

Branky: 86. Španihel - 34. Wiesner, 54. Holan.

Rozhodčí: Aberle - Foral, Zemánek. ŽK: Bartošek, Sadil. Diváci: 315.

Bludov: Hegedüs – Adam, Bartošek, Kohout (63. Kolek), Schwarzer, Sadil, Š. Dudycha, Hél (72. Doskočil), Stuchlý, Španihel, Venouš (79. M. Dudycha). Trenér: Jiří Kohout.

Postřelmov: Arbeit – Špička, Klos, Holan, Kulil (62. Vykydal), Nýdecký, Wiesner (84. Drobilič), Nimrichtr, Jáně, Picka (73. Blaťák), Dus. Trenér: Radim Netopil.