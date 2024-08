Pod novým trenérem Milanem Schmidtem nastoupil Rapotín k druhému mistrovskému utkání. Už ve čtvrté minutě ale musel do deseti kvůli vyloučení Obšila. Přerov přesilovku do poločasu dvakrát využil.

Do druhé půle už však nenaskočil brankář Strnad, který si zlomil ruku. Místo něj zaujal pozici v bráně právě Jiří Ševčík. „Chytal jsem maximálně chvilku v nějakém přáteláku, jinak ne. Hráli jsme ale už takhle o hráče méně a řekl jsem, že půjdu do brány, abychom neoslabili ještě více obranu,“ popisoval Ševčík.

„Překvapil mě. Je to hráč, útočník, takže brankářsky to není úplně to pravé, ale chytil dva góly,“ popisoval Milan Schmidt.

„Bylo to celkem fajn, alespoň jsem si to vyzkoušel a vím, že to není jednoduché. A k těm šancím? Jednou na mě šel hráč sám a já vystihl stranu. Podruhé to byla dorážka, která mě naštěstí trefila,“ usmíval se.

Jeden gól ale přesto Ševčík inkasoval a Rapotín prohrál 0:3 a zůstává bez bodu. Přitom nebýt odlivu hráčů z Rapotína, mohl být Ševčík už na jiné adrese. Velký zájem o něj totiž měl Jeseník, který sestoupil z divize.

„Měl jsem nabídky. Už jsem byl dokonce domluvený, že odejdu, ale klub se nakonec rozhodl mě nepustit. Mrzelo mě to dost, ale situaci jsem akceptoval, protože mám Rapotín rád a doufám, že se mi tímto dveře do Jeseníku nezavřeli. Sedl jsem si totiž s tamním trenérem a myslím, že by to mohlo fungovat,“ popisoval.

Na 31 gólů z minulé sezony tak bude opět navazovat v rapotínském dresu. „Když si vezmu, jací hráči nastupují v krajském přeboru, tak pro mě byla korunka pro krále střelců obrovský úspěch, za který jsem rád. Chtěl bych na to navázat a dát zase kolem dvaceti gólů. Doufám, že se to povede. Tým se hodně změnil, máme těžký los, ale věřím, že si to sedne,“ uzavřel Jiří Ševčík.