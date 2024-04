Na jaře odehrála Mohelnice před duelem s Litovlí pět zápasů, vstřelila v nich jedenáct branek a získala sedm bodů. Třikrát se prosadil tak Ondřej Brulík, který tak svých podzimních deset branek posunul na číslo třináct. To je nevíce tref v týmu a sedmý nejlepší počin v celé soutěži.

Proti Litovli však musel gólům zabraňovat, protože v předchozím kole na půdě Medlova se zranil také druhý gólman Pavel Rozman a přidal se tak k absentujícímu Lukáši Hajtmarovi.

„Rozhodlo se to během týdne, kdy už jsem na trénincích chytal, aby se připravil na utkání. Zvolili mě, protože jsem dříve už pár zápasů v mužské kategorii odchytal. Ve starší žácích jsem na střídačku hrál a chytal,“ objasnil devatenáctiletý Ondřej Brulík, proč hrající trenér Roman Kuba ukázal na něj. Brulík naskočil v posledních dvou sezonách, kdy rovněž zaskakoval, proti Ústí, Lipové, Šternberku či Bohuňovicím.

Týmu pomohl k bodu. S předposlední Litovlí Mohelnice překvapivě jen remizovala 2:2 a možná právě Brulíkovy góly šesté Mohelnici chyběly. „Možná to trošku oslabilo tým, ale neřekl bych, že nějak obrovsky. Přestože jsem nejlepším střelcem týmu, tak bez spoluhráčů a šancí, které si vytvoříme jako tým, by těch gólů bylo méně,“ řekl fotbalista, kterého zdobí hlavně rychlost.

Sám dvakrát inkasoval, nejprve nešťastně, když sice chytil samostatný nájezd soupeřova kapitána Jindry, ale míč vyrazil zpět do soupeře a ten se se štěstím dostal do brány. Podruhé jej překonal hlavou pokusem do protipohybu k tyči Bohanos.

„Cítil jsem se dobře, ale měl jsem lehkou nervozitu. Nedokážu říct, co bylo nejtěžší, ale odlišný je třeba odhad při vybíhání oproti tomu, když hraji v poli. Můj výkon byl průměrný na útočníka v bráně,“ pousmál se.

Nyní věří, že v příštím duelu už se vrátí na pozici hráče. „Nebylo to dlouhodobější řešení, spíše záskok na jeden zápas, jelikož mi více vyhovuje hrát v útoku,“ potvrdil.

A je to vidět. V probíhajícím ročníku prožívá prozatím nejlepší sezonu v kariéře. „Z mého pohledu to tak je. Jak podle vstřelených gólů, tak i z herního pohledu. Jsou ale i zápasy, kdy se mi nedaří a jsem velmi sebekritický. Troufnu si ale říct, že je to moje nejpovedenější sezona v mužské kategorii,“ hodnotí Brulík.

A může ji ještě vylepšit. Do jejího konce zbývá devět zápasů a Brulík před sebe stanovil ambiciózní cíl. „Chci dát co nejvíce gólů. Po polovině sezony jsem si řekl, že bych se chtěl dostat alespoň na hranici dvaceti,“ objasnil. Meta podle jeho formy není nedosažitelná. Povede se mu to?

Penalta Medlova v zápase s Mohelnicí: