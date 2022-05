Hrdinou utkání byl také autor pěti zásahů Peter Kaleja, jeho jmenovec Červeňák jej i přesto dokázal zastínit a díky osmigólovému příspěvku se posunul do čela střelecké tabulky I. B třídy před doposud nedostižného Stanislava Sadila z Bludova.

„Osm gólů je opravdu hodně, tolik v jediném utkání jsem ještě nikdy nedal, ani v mládeži. Tohle je moje premiéra,“ culí se spokojený střelec z Bernartic Peter Červeňák.

A přestože konečný výsledek víkendového klání vyzněl naprosto jednoznačně pro jeho tým, vikýřovický protivník podle jeho slov nepůsobil odevzdaným dojmem, jak by mohlo zdát, i když dorazil pouze s jedenácti hráči bez možnosti střídání.

„Soupeř nebyl špatný, ale v průběhu utkání mu trochu došly síly a asi i morálka. Dlouho se hosté snažili hrát i za nepříznivého stavu, dali si balón, měli pohyb. My jsme však na ně vletěli, dobře jsme presovali a podařilo se nám dát tři rychlé góly. Pak se to na chvíli uklidnilo, ale potom nám spadlo do brány prakticky všechno, na co jsme sáhli. Téměř celý zápas jsme jeli naplno,“ řekl dále s úsměvem aktuálně nejlepší střelec celé soutěže.

Za stavu 7:0 o půlce asi nebylo pochyb o vítězi tohoto střetnutí. Domácí fotbalisté tedy mohli začít šetřit síly, zároveň se pokusit dosáhnout co nejlepšího výsledku a také si vylepšit osobní statistiky.

„Určitě jsme chtěli dát i další branky a trochu si navýšit skóre. Na druhou stranu tam byla i vidina možnosti pošetřit síly, protože někteří naši kluci hráli se zraněními, takže jsme to trochu prostřídali,“ prozradil Peter Červeňák.

Celek Bernartic nakonec zastavil svou kanonádu na čísle sedmnáct a sám inkasoval pouze jednou. Po zápase tedy bylo co oslavovat.

„Ale my oslavujeme každé vítězství. Sedneme na pivko, pokecáme a rozebereme ten konkrétní zápas,“ říká se smíchem Peter Červeňák, jenž má nyní na kontě v I. B třídě již 27 přesných zásahů.

A své prvenství ve střelecké tabulce soutěže by rád udržel, i vzhledem k nepříliš povedenému předchozímu ročníku.

„Minulou sezónu jsem měl potíže, celý rok se mi nedařilo, hodně pracovala nervozita, ale letošek mně zatím vychází, takže bych rád své postavení mezi střelci uhájil. Uvidíme, co přinesou další zápasy, třeba to nakonec vyjde. Bylo by škoda takovou možnost nevyužít, když mám tak dobře našlápnuto,“ doplnil na závěr s úsměvem Peter Červeňák, v tuto chvíli již jeden z horkých kandidátů na krále střelců I. B třídy skupiny C.