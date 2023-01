Aktuálně je Bludov, obec na Šumpersku s třemi tisíci obyvateli, v tabulce na desátém místě. K tomu mu stačilo uhrát šestnáct bodů za čtyři výhry a stejný počet remíz. Na pátou Náměšť pak Horáčkovi svěřenci ztrácí pět bodů, zatímco totožný náskok drží i na poslední Olešnici.

„S hrou jsem poměrně spokojen, s výsledky už méně. Na to ale, že jsme nováčci, to docela jde. Nestavíme totiž na žádných velkých osobnostech, ale hlavně na kolektivu. A jsem za to rád," pokyvuje hlavou 44letý lodivod.

„Ani brankáře nemáme stálého. Zabudovali jsme totiž do týmu mladého dorostence, který na podzim odchytal dobrých pět zápasů," zdůrazňuje.

Nyní už jsou ale Bludovští v plné přípravě na klíčovou jarní část. „Začali jsme už na začátku ledna a máme za sebou první dva tréninky," říká Horáček.

„Bohužel jsme ale bez dvou hráčů. Jeden se začal věnovat atletice a druhý s fotbalem také skončil. Místo nich nyní ale zkusím jiné dva dorostence. Uvidíme, jak to dopadne," dodává.

Co se týče skóre, tak to mají borci z úpatí jesenického předhůří záporné 31:40. Z toho tedy vyplývá, že je nejvíce tlačí bota v ofenzivě. „Bohužel. Zatímco defenzivních hráčů máme hodně, těch útočných už méně. Není to ale jediná věc, na kterou se budeme muset zaměřit. Další na řadě bude totiž fyzička. Máme vyhlídnutého i kondičního trenéra, tak snad nám to klapne. Prozatím jen více běháme," vysvětluje aktuální situaci v týmu.

A jak to bude s tím nejdůležitějším, kvůli čemu vůbec fotbalové kluby existují? „Odehrajeme v zimě tři přípravné zápasy. S Červenou Vodou, Velkými Losinami a také béčkem Zábřehu. Na jaře se pak budeme chtít hlavně zachránit v soutěži a také do týmu zabudovat mladé kluky. Věřím, že se to všechno podaří, protože přístup všech hráčů je velmi dobrý. To je základ," uzavřel Martin Horáček na pozitivní vlně.