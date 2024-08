Téměř 24 let působil David Laščák mezi třemi tyčemi v Novém Malíně. Pouze na dvě sezony si v mládeži odskočil do Šumperka, jinak byl věrný. V uplynulé sezoně pak zažil největší úspěch. Postup do I. A třídy.

„Oslavy byly velké, ač jsme šli až z třetího místa. Je to pro mě určitě největší úspěch. Předtím se tam hrála I. B třída nebo také okres. Teď už ale slavím v Troubelicích“ říká devětadvacetiletý brankář.

V létě mu totiž přišla konkurence v podobě Dominika Hataly, který dlouhá léta strážil branku Velkých Losin v krajském přeboru. A tak se Laščák klidil dělat jedničku jinam.

„Vždycky, když jsem mohl jít jinam, tak byl problém. Z Malína mě nechtěli pustit, byl jsem pro ně dobrý gólman a teď se ke mně otočili zády,“ říkal.

I. A třídu si však zachytá. Zamířil totiž do Troubelic. „Jsem z Malína, ale mám tady rodinu. Dotáhl mě švagr Roman Domes. Už minulou sezonu jsem s kluky byl na turnaji a chtěli, abych jim chytal,“ popsal, jak se k novému angažmá dostal.

A zatím ukazuje, že kvality na šestou nejvyšší soutěž v republice má. „Výborná koupě. V Novém Malíně se nedohodl. I v tréninku se ukázal jako dobrý a týmový hráč. V zápase podržel. Má postavu, parametry, hraje nohama, plní pokyny. Jsme spokojeni,“ pochvaluje si trenér Sokolu Pavel Vasiljev.

A chvály se dočkal také při víkendovém střetnutí v Pasece i mezi diváky. Pochytal několik nepříjemných střel, jen jedna byla nad jeho síly. Při výhře 3:1 mu to ale vadit nemuselo. „Trošku mrzí, že nula utekla, ale důležité jsou tři body. Nejtěžší pro mě byly poslední dvě prudké střely. Jednu z nich vyslal dokonce soupeřův brankář, ale čekal jsem, že to vyzkouší na bránu. S gólem podle mě nešlo nic dělat, dával to téměř do prázdné,“ popisoval.

Poslední akce Paseky | Video: Michal Muzikant

V minulém zápase byl také u velkého obratu, když v posledních minutách Troubelice otočily duel proti Bernarticím z 2:4 ma 5:4. „Ta euforie je tam asi ještě teď. Nic takového jsem v kariéře nezažil. Ale jak jsme dali třetí gól, tak jsem začal věřit,“ smál se.

Laščák na tréninky chodí pouze jednou týdně v pátek. Zatím mu to ale stačí. „Už ani nemám vyšší ambice, tohle je pro mě ideální. Mám to hektické, mám dvě práce a navíc mladej je taky brankář, tak s ním jezdím na tréninky. Potatil se a dávám mu rady. Jsem rád, že si to vybral sám. Možná ve mně něco viděl, že chytám a zalíbilo se mu to,“ říká pyšný táta.

Akce Paseky a zákrok brankáře | Video: Michal Muzikant

S Troubelicemi se mu povedl vstup do sezony I. A třídy. Po třech kolech má tým šest bodů a mohlo být ještě lépe. O bod v Litovli přišel až v závěru. „Tam nás ale zařízl rozhodčí, který neodpískal stoprocentní faul před gólem. Všichni ho viděli, mohli jsme mít i devět bodů. Máme ale dobrý mančaft, proto mě nemrzí, že nejsem v Malíně. Věřím, že budeme hrát do pátého místa,“ uzavřel David Laščák.

S bývalým klubem Novým Malínem se pak potká až v posledním jarním kole na začátku listopadu. Hrát se bude v Troubelicích.