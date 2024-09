V minulé sezoně zažily Velké Losiny nepříjemný pád. Skončily sice v krajském přeboru na třinácté příčce z šestnácti týmů. Za normálních okolností by to znamenalo záchranu. Jenže ze soutěže nikdo nepostoupil do divize, a tak se musely pakovat do I. A třídy. Pro klub, který hrával až divizi nepříjemná situace. Navíc neměl hráče. Do role zachránce tak pasoval kouče Petra Strnada, který do Velkých Losin přivedl své mladé koně a pokusí se tým vrátit do páté nejvyšší soutěže. Po pěti kolech má deset bodů a je čtvrtý.

Jak vznikl váš přesun z mládeže Šumperka do Velkých Losin?

Pan předseda Svedek je můj kamarád a bývalý spoluhráč, hráli jsme spolu za Šumperk i Losiny divizi. Přemlouval mě asi čtyři roky, abych jim šel pomoct, protože to tam nebylo dobré. Nějakou sezonu to udrželi v linii, ta poslední se jim nevydařilo a byl to obraz toho, co se v klubu dělo. Poprosil mě, jestli bych to opět nepostavil na nohy na mladých hráčích, které jsem trénoval. Vedl jsem ročník 2007 v Šumperku deset let a ti kluci mi věří, jdou za mnou a už jich tady mám sedm. Věřím, že jednou tady bude celá jedenáctka z nich.

Podle mých informací jste byli domluveni ještě v době, kdy se nevědělo, že Velké Losiny sestoupí. Nemrzí vás to?

Byli jsme domluveni dříve, nevěděli jsme to, ale říkal jsem, že pomůžu, ať to dopadne jakkoliv. Věděl jsem, že to budu hrát s mladými, jen jsme čekali na přestupový termín 1. června, kdy můžou hráči odejít kamkoliv. Rodiče to schválili, za což jsem byl rád. Možná je pro kluky lepší začínat v A třídě.

Jak to vnímají tamní lidé?

Sestup je mrzí, ale už to moc nerezonuje. Hned na první zápas doma s Maletínem přišlo spoustu diváků a po zápase byly obrovské ovace. Pro všechny je fajn hrát regionální zápasy. Celkově jsou lidé rádi, že jsem se vrátil, protože jsem místní, dlouho jsem tam byl v divizi a teď jsem dotáhl kluky, kteří jsou na svůj věk dobří. Má to dobré ohlasy.

Jaké jsou momentální ambice?

Chceme to vrátit zpět do krajského přeboru. Když to nevyjde letos, pokusíme se o to příští sezonu. Kluci si musí soutěž osahávat. Mají na to stoprocentně, ale musí chtít, musí se trénovat, což se v Losinách poslední dobu nedělo. Pro kluky je to nové, měli všechno v Šumperku, teď musí třikrát až čtyřikrát týdně dojíždět do Losin. Je to složitější. Už mají sedmnáct let, takže mají jiné zájmy, než když byli ještě mladší. Potenciál mají, je to jen na nich. Pokud neustrnou, bude to hodně dobré.

Jaké jsou změny v kádru?

V podstatě nikdo neskončil, protože dohrávali sezonu v jedenácti lidech a doplňovali to dorostenci. Hilbert už nechodil, Hugo Hegner je v Praze, brankář Hatala v Maletíně a skončil také Žák. Dotáhl jsem šest nových hráčů ročníku 2007, dva kluky 1997, které jsem také trénoval. Libora Demetera a Jirku Šafáře. Těmi mladíky jsou Jirka Bližňák, David Nevrlý, David Horáček, Luboš Hájek či Matyáš Thun.

Jako velká posila se zdá Libor Demeter.

Je to skvělý hráč, hodně toho prošel. Měl období, kdy si chtěl zahrát fotbal jen, aby si udělal žízeň na pivo. Znám ho, tak jsem ho přemluvil, ať si to jde zase zkusit výš. Má 26 let, takže je mladý a kývl mi na to. Jsem rád, že tady kluci jsou.