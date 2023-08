„Začali jsme 12. července a trénujeme dvakrát týdně. Stihli jsme odehrát i dva přípravné zápasy. Hráli jsme doma proti Jestřebí a potom v Leštině. V obou zápasech jsme vyhráli. Nejdříve 2:0 a pak 3:0. To byla v podstatě všechna naše utkání," popisuje novomalínský kouč Zdeněk Michalička.

A jelikož ví, že na vyšší soutěž je potřeba se připravit nejen v trénincích či přípravných mačích, ale také skrz posílení kádru, přidal i informace z této oblasti. „Ze šumperské juniorky se k nám vrátil Matěj Kočí a taktéž ze Šumperka to vypadá ještě na jeden příchod. Ještě to sice není stoprocentní, ale nejspíš to klapne. Konkrétní být ale ještě určitě nechci. Dobrou zprávou pak určitě je, že nikdo z našeho mužstva není na odchodu, " konstatuje.

V minulém ročníku šumperského okresního přeboru skončil celek z obce s více než třemi a půl tisíci obyvateli s 50 nahranými body na třetím místě, když na druhou Leštinu ztratil pět a na první mohelnický Juventus dokonce šestnáct bodů. Ani jeden z výše zmíněných však hozenou rukavici nezvedl, a tak se směrem nahoru vydal ten třetí vzadu.

„Od I. B třídy očekávám určitě více těžkých utkání a od soupeřů také trochu větší fotbalovost. Další věcí je zázemí, které v mnoha oddílech bude asi také na vyšší úrovni. Nevýhodou pak bude delší cestování," má jasno šéf novomalínské lavičky a pokračuje: „Zapracovali jsme na fyzičce a také na zakončení, které nás trápilo. Jak na tom ale jsme, se ukáže až v ostrých zápasech."

Lesnice zůstává i přes skvělou sezonu nohama na zemi. Rodí se zde nová tradice?

Cíl? Zachovat soutěž pro mladé

Do prvního kola C skupiny olomoucké I. B třídy vstoupí Michaličkovi svěřenci už v sobotu 12. srpna od 17 hodin doma, kde přivítají celek Zvole, který v uplynulém ročníku vedlejší skupiny B skončil na předposledním třináctém místě. V dalších dvou týdnech pak bude následovat dvouzápasový trip na trávníky Stomixu Žulová a javornického Dynama.

A s jakými ambicemi vlastně Nový Malín vstříc nové sezoně kráčí? „Jednoznačně budeme chtít soutěž udržet. Vidím tady totiž poměrně vysoký potenciál v našich mladých hráčích a byla by škoda, kdybychom pro ně alespoň tu I. B třídu nezachovali," uzavřel Zdeněk Michalička.