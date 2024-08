Pod ním totiž zábřežský fotbal zažil léta, kdy se tam hrála třetí liga. „Strávil jsem tady krásné období, sedm let jsme hráli MSFL. Jak to potom dopadlo, to nechci komentovat a hodnotit. Stejně tak to sedmileté období, co jsem tady nebyl. Po očku jsem to ale sledoval,“ pokračoval Charvát, který na pozici předsedy nahradil Jaroslava Appla

Nový kouč

Jako první musel nový předseda řešit pozici trenéra, protože dosavadní lodivod Zdeněk Opravil měl už v závěru ročníku, že končí. Přijal nabídku Šumperku trénovat tamní dorost.

Do Zábřehu se tak vrací Otto Jáně, kterého právě Opravil střídal. „Je to Zábřežák, zná zdejší mentalitu,“ objasnil Charvát tento krok. Jáně navíc koučoval také Olešnici, kde se Charvát angažuje jako sponzor, takže se znají.

Proti svým

O to zajímavější bude sledovat boje v krajském přeboru, kam právě Olešnice postoupila. A že je Charvát nově předsedou Zábřehu? Nevadí. Na jeho sponzorství Olešnice by se nic měnit nemělo. Sponzorství se však od něj očekává také v Zábřehu.

Kromě změny na trenérském postu dojde také k proměnám v hráčském kádru. Ve volném přestupu do Litovle zamířili Roman Puchr a Radim Lukas. „Jsou to ztráty, ale vždycky jsem stavěl na hráčích, kteří za tým chtějí hrát. Tihle nechtěli,“ sdělil Charvát.

Otazník pak visí nad Miroslavem Podhorným, u kterého byl rovněž podán volný přestup do Litovle, nicméně také k 1. červenci zůstal hráčem Zábřehu.

„My o něj máme zájem, dal nějaké góly. Tvrdí, že nic nepodepsal, takže jsme podali jeho čestné prohlášení. Každopádně, pokud nemá hráč nic podepsaného, tak je sprosťárna podávat volný přestup,“ komentoval Charvát. Podhorný je nadále hráčem Sulka.

Zvučné posily

A příchody? „Chystáme pět nových hráčů. Jsou to bývalí Zábřežáci, kteří něco prošli. Počkejte si a budete překvapení, budou to zvučná jména,“ naznačil v době, kdy Zábřeh přebíral. Nyní už je jisté, že dres Sulka obléknout Martin Antl a Filip Nízký, kteří dorazili z divizního Šumperku. Dále má Zábřeh zájem také ještě o Petra Lineta. Z Olešnice pak dorazili Patrik Kolomazník a bývalý ligový fotbalista, který oblékal dres Baníku Ostrava, Marek Šichor.

Ve hře je také možné zapojení útočníka Martina Bačíka, jenž pod Bohuslavem Charvátem už několikrát hrál a je hráčem Zábřehu. Nicméně na jaře nastoupil jen do dvou duelů kvůli pracovnímu vytížení. „Určitě by nám pomohl, ale je to čistě na něm,“ řekl Charvát.

Cíl je jasný. „Chceme pozvednou zábřežský fotbal. Musíme vytvořit podmínky k tomu, aby se vrátil tam, kde byl,“ hlásí. Byl ve třetí lize, ale tak vysoko se zatím Charvát nedívá. „Neříkám, že musíme hrát třetí ligu. Ta je náročná. Divize by ale tomuto městu slušela. V následující sezoně tak chceme stabilizovat kádr, hrát horní polovinu tabulky a na jaře začít skládat tým, který se popere následně o postup,“ nastínil.

Je si totiž vědom, že nový ročník krajského přeboru bude náročný. „Pokud si béčko Prostějova bude pomáhat druholigovými hráči, tak soutěží musí projet. Černými koňmi pak podle mě budou nováčci Olešnice a Velká Bystřice.

I proto měl Zábřeh odstartovat přípravu už 1. července. „Chtěli jsme kluky poznat, vstupovali do toho také dovolené. Celkově je to běh na dlouhou trať, za mě se tady hrály vyšší soutěže i v mládeži. Musíme bojovat. Jsme na startovní čáře,“ uzavřel Bohuslav Charvát.