Fotbalisté Jeseníku měli jedinečnou možnost rozhodnout téměř definitivně o vítězi krajského přeboru. Potřebovali k tomu zvítězit na půdě Velkých Losin, což se jim ale nepovedlo. Prohráli 1:2.

Fotbalisté Velkých Losin překazili Jeseníku postupové oslavy. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Jelikož Kostelec na Hané ve svém sobotním utkání na půdě Litovle pouze remizoval 1:1, stačilo Jeseníku k 99 procentní jistotě zvítězit. Bodový rozdíl mezi prvním Jeseníkem a druhým Kostelcem byl totiž tříbodový. Oba vzájemné duely těchto celků pak skončily remízou, v případě rovnosti bodů by tak rozhodovalo skóre. To má Jeseník dvě kola před koncem o sedmnáct gólů lepší.

Jenže na šest bodů Kostelci neodskočil. Ve Velkých Losinách padl 1:2, když se za domácí ve 23. minutě trefil Hilbert a v 57. minutě zvyšoval na 2:0 Žák. Pouze zkorigovat dokázal deset minut před koncem Samuel Planý.

Květoslav Pospíšil (trenér Losin): „Do utkání jsme vstoupili aktivně a třicet minut byli lepším týmem. Měli tam několik gólových příležitostí, ty jsme však nevyužili. Naštěstí jsme se později dokázali prosadit, jenže ve zbytku poločasu jsme se dostali pod tlak soupeře. Také začátek druhé půle nám vyšel, jenže opět jsme dojížděli na koncovku a později skórovali až po standardní situaci, kdy se krásně hlavou trefil Žák. Zápas se dohrával za převahy Jeseníku, hosté ještě snížili, ale jinak jsem byl s naší defenzivní hrou i výkonem gólmana spokojený a jsem rád, že se nám povedlo těsný výsledek udržet.“

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Přijeli jsme do Losin s tím, že tady chceme uhrát první postupový mečbol, ale v nasazení protivníka a našich kluků byl diametrální rozdíl. Domácí hráli jednoduše, nekomplikovali si hru, vyhrávali osobní souboje, my jsme byli všude pozdě, třicet minut nám trvalo, než jsme se na hřišti trochu srovnali. Hrát jsme začali až čtvrthodinu před pauzou, kdy jsme si vytvořili i dvě slibné šance. Na tohle jsme chtěli po přestávce navázat, ale zase jsme to úplně nechytli a znovu tahali za kratší konec. Pak jsme stáhli hru na tři hráče vzadu a dopředu vysunuli Macuru, potom tam bylo pár skrumáží, jenže ve výsledku se nám povedl jenom jeden gól. Velkou šanci srovnat na 2:2 měl sice Krézek, bohužel minul a Losiny zaslouženě vyhrály. Soupeř měl více gólových šancí, kdy nás několikrát musel podržet brankář. Postup si tedy budeme muset uhrát doma proti Zábřehu.“

TJ Velké Losiny - FK Jeseník 2:1 (1:0)

Branky: 23. Hilbert, 57. Žák - 80. S. Planý.

Rozhodčí: Trávníček - Svoboda, Foral. ŽK: Hilbert - S. Planý, Bouchal. Diváci: 325.

V. Losiny: Hatala - Zatloukal, Krňávek (87. L. Hegner), Uvízl (78. Jankovič), H. Hegner, Žák, Šinogl, Hilbert (90. Bližňák), Mátl, Bureš, Barčík. Trenér: Květoslav Pospíšil.

Jeseník: Vajda - Janíček, Macura, Minka (65. Cekuras), Ma. Bráblík, Kysela (65. Krézek), M. Planý, Cundrla, S. Planý (86. D. Planý), Sytař (46. Mi. Bráblík), Bouchal (86. Furik). Trenér: Libor Sláma.