V roli favorita přijely druhé Čechovice na půdu do Rapotína. Úvodní branku vstřelili až po půl hodině, kdy se trefil Zelina, poté ale diváci, kteří zavítali na poslední podzimní zápas olomouckého krajského přeboru, na gól dlouho čekali.

Rapotínu při snaze o vyrovnání příliš nepomohl Jakub Ondráček, který viděl za dva fauly dvě žluté karty a v 61. minutě musel hřiště předčasně opustit.

„Bylo to těžké utkání i z hlediska psychiky, protože jsem cítil, že domácí svým nastavením hrají o přežití. Jejich agresivita byla někdy až za hranicí únosnosti a fair-play,“ hodnotil trenér Čechovic Lukáš Koláček.

„Dohrávat v deseti bylo složité. Možná kdyby sudí v první půli posoudil jinak zákrok na našeho Ševčíka, kterému hosté zmařili jasnou šanci, mohl se zápas vyvíjet jinak,“ přidal se domácí kouč Jiří Kohout.

V závěru ale Čechovice zabraly a přesilovku využily. A hned třikrát. V 84. a 87. minutě se trefil dvakrát Jan Šteigl, který tak zaznamenal už dvanáctý a následně třináctý gól, díky čemuž se dotáhl na čelo tabulky střelců, kde je nyní ještě s Jakubem Vyhlídalem z Lipové a Patrikem Kasalem z Medlova. A konečnou podobu dal výsledku minutu před koncem Ondřej Kadlec.

„Byli jsme dominantnějším týmem, ale gólově jsme se dokázali prosadit až v závěrečných minutách. Jsem rád, že jsme se čtyřikrát prosadili, i když šancí jsme měli více. Osmdesát minut jsme byli v nejistotě, ale po druhé brance domácí odpadli a duel se dohrával. Do té doby hrozili domácí ze standardek a jednoduchým přechodem do útoku. Ale musím své svěřence pochválit za defenzivní činnost, protože jsem Rapotín do žádné vážnější akce nepustili,“ popisoval Koláček.

„Bohužel hrajeme většinu podzimu na hranici svých možností, ale na takové kvalitní celky, jako jsou zrovna Čechovice to prostě nestačí. Chybí nám řada důležitých hráčů jako Klemsa nebo Boško, což je znát. Sice bojujeme, ale postrádáme kvalitu. Soupeř si pomůže ze standardek, ale nám takové situace vůbec nejdou. V závěru už jsem poslal na hřiště mladé hráče, pro které nebylo jednoduché naskočit do takto rozjetého zápasu,“ hodnotil Kohout.

Rapotín tak po porážce 0:4 přezimuje na předposlední patnácté příčce s deseti body a jen jednobodovým náskokem na Lutín. „Výsledek je pro nás krutý, klukům nemůžu nic vytknout, prali se statečně, ale člověk si otevře noviny a uvidí výsledek 0:4, což je nejvyšší porážka pod mým vedením a za výsledky nesu zodpovědnost já,“ řekl rapotínský kouč.

Zato nováček soutěže Čechovice má úplně jiné starosti. S jednobodovým odstupem za prvním Jeseníkem stráví zimní pauzu na druhé příčce. „Jsem rád, že jsme podzimní část zakončili vítězstvím,“ uzavřel Koláček.

TJ Jiskra Rapotín - TJ Sokol Čechovice 0:4 (0:1)

Branky: 84. a 87. Šteigl, 29. Zelina, 89. Kadlec.

Rozhodčí: Votava - Štětka, Kundrát. ŽK: Morong, Novotný, Draňa, Ondráček, Max - Walter, Novák. ČK: 61. Ondráček (R.). Diváci: 110.

Rapotín: Strnad - Hudec (86. Zbela), Morong, Kupčík, Novotný, Ševčík (88. Baum), Draňa (75. Svoboda), Kocourek, Drozd (86. Saňák), Ondráček. Rýznar. Trenér: Jiří Kohout.

Čechovice: Hradečný - Veselý (79. Jurníček), Walter, Zelina, Zatloukal (55. Kopečný), Šolín, Novák, Muzikant, Petržela, Halouzka (82. Kadlec), Šteigl. Trenér: Lukáš Koláček.