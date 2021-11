Konice – Loštice 2:0

Branky: 11. a 49. Pospíšil.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Přestože oba dnešní soupeře dělí v tabulce propastných 21 bodů, tak Loštice rozhodně dnes nepředvedly odevzdaný výkon a domácím byly důstojným soupeřem. V úvodu měl lídr soutěže herně navrch, ale pak se hra vyrovnala a i hosté měli svoji kvalitu a šance. Perfektní výkon, který slušel tomuto kvalitnímu a pohlednému zápasu, předvedla i trojice rozhodčích.

V 11.minutě si první brankovou příležitost vytvořila Konice a hned skončila gólem, když si Pospíšil na malém vápně zpracoval míč a šikovně přehodil do vzdálenějšího pravého horního růžku branky vysokého gólmana Kulatého (1:0). Chvíli na to Kulatý lapil prudkou ránu domácího hráče. Ve 22.minutě sehráli domácí parádní signál při zahrávání rohového kopu, ale opět nechali vyniknout gólmana Loštic. Ve 38.minutě šel sám na domácí branku Krejčí, kterého k zemi srazil v pokutovém území urostlý domácí brankář Huňka. Z nařízené penalty Faltýnek orazítkoval pouze pravou tyč. Na kdyby se ve fotbale nehraje, ale třeba se utkání mohlo vyvíjet jinak. Ve 40.minutě vyrazil přízemní ránu Petreckého bravurním zákrokem domácí gólman.

Na začátku druhého poločasu zahrávali domácí rohový kop, Kulatý první ránu z odraženého balonu vyrazil, ale na dorážku Pospíšila byl už krátký (2:0). V 66.minutě zatáhl balon po levé straně Faltýnek, dobře přihrával před branku, kde na něj nejdříve těsně nedosáhl Ďurček a ještě lépe postavenému Rozsypalovi se zamotal pod nohama. V 69.minutě vybojoval na hraně faulu míč Kamenný, který dobře mířil ke vzdálenější tyči, ale skvělý Kulatý vytěsnil míč do bezpečí. V závěru, kdy hosté hráli vabank, podnikli domácí útok do otevřené obrany, ale jejich útočník v závěru akce vystřelil nad.

Hosté si za svůj výkon zasloužili uznání i od domácích fanoušků, hlavně za to, že přijeli do Konice s tím, že chtějí hrát fotbal. Domácí předvedli, proč jsou nejlepší týmem po právě skončené podzimní části soutěže.“

I. A třída, skupina B

Beňov - Lipník nad Bečvou 4:1

Branky: 26. z pen., 41. a 71. Machač, 60. Navrátil - 50. Simon.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „I v posledním utkání podzimní části jsme dokázali bodovat za tři body. Zranění, nemoci nás do posledního utkání neskutečně oslabili. K utkání bylo připraveno pouze dvanáct hráčů. Z toho byli dva brankáři. Taktika byla zcela jasná. Hluboký obranný blok, malé hřiště, výborný pohyb, jednoduchý přechod do útoku, to vše rozhodlo o našem úspěchu. Dvě branky do poločasu z kopačky Machače nás uklidnili a zajistili dvoubrankové vedení.

Do druhého poločasu jsme nastoupili se stejnou taktikou. Udržet čisté konto, ale byli to hosté, kteří v 50. minutě utkání snížili brankou J. Simona. My jsme odpověděli po pěkné křídelní kombinaci brankou Navrátila v 60. minutě utkání. Hosté poté zabrali a opakovaně zahrozili ze standardních situací. Klid a definitivní tečku v utkání opět udělal Machač, který v 71. minutě utkání svou třetí brankou navýšil naše vedení na rozdíl tří branek. Zisk tří bodů, postup v tabulce, to je to co nás musí těšit. Podzimní část i přes komplikace jsme nakonec zvládli. Je třeba doléčit zranění a odpočinout. Přes zimu nás čeká mnoho práce. Pokusíme se doplnit kádr a v jarní části hrát kvalitní a pohledný fotbal. Bude to ovšem dřina.“