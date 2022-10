Kostelec - Konice 2:1

Branky: 1. Preisler, 13. z pen. Hruban - 30. Kamený.

Lubomír Keluc (trenér Kostelce): „Konice má ve středu zálohy kvalitní hráče, takže jsme chtěli prostředek zahustit a čekat na brejkové situace, které se nám do dvacáté minutě povedly čtyři. Měli jsme zápas rozhodnout, ale dali jsme jen dvě. Místo toho ale, abychom hráli za stavu 2:0 v klidu, tak jsme udělali chybu, kdy hráči mezi sebou nekomunikovali a nechali soupeře snížit. Byly tam ještě další šance, individuální akce hostujícího Jašíčka byla nádherná. O poločase jsem řekl klukům, že musíme hrát podobně jako v úvodu, což se nám povedlo, přišla jednoduchá ztráta hostů a červená, protože stoper soupeře hasil situaci, ze které by šel Preisler sám na bránu. Místo toho, abychom proti deseti duel dohráli, tak jsme si z toho udělali nechutnou holomajznu, která do krajského přeboru nepatří. Soupeř hrál jednoduše, snažil se dostat jednoduchými nákopy k bráně. Sice se nedostal do žádné stoprocentní šance, ale z naší strany to bylo šílené a nepochopitelné, když hrajeme o jednoho navíc a soupeř má častěji míč. V 80. minutě se nám ještě zranil brankář a už jsme nemohli střídat, tak tam šel hráč, ale naštěstí za deset minut nevystřelili na bránu. Potom dala Konice už jen gól z ofsajdu, který neplatil. Za druhý poločas si Konice bod zasloužila. I když jsme šli v 90. minutě sami na brankáře, kterého náš hráč obešel, ale pak šlápl na míč před prázdnou bránou a spadl. Ale to je prostě bohužel Kostelec - místo, aby zápas rozhodl a smál se, tak zbytečně emotivní závěr. Kulisa byla výborná, z Konice přijelo hodně fanoušků, mají to na kole z kopce. Lidé fandili na obě strany. Byl bych rád, kdyby tolik lidí chodilo pravidelně na kohokoliv.“

Petr Ullmann (trenér Konice): „Nezachytili jsme začátek utkání, když jsem hráče upozorňovat, že Kostelec má dobré starty. Dostali jsme hned v padesáté vteřině gól, ze kterého jsme se ale nepoučili a hned v patnácté jsme udělali faul a soupeř kopal zaslouženě penaltu, kterou proměnil. Byla to pro nás sprcha. Ale potom jsme se zvedli a pomohli jsme si rohem, kdy míč nadvakrát dorazil Roman Kamený a snížil. O poločase jsem prostřídal dva hráče, změnil jsem rozestavení a kluci hráli výborně. Ale ovlivnila to v 54. minutě červená karta po druhé žluté. Potom musím před kluky smeknout, protože jsme i v deseti byli lepší než soupeř, vytvořili jsme si převahu a dovolím si tvrdit, že v 92. minutě jsme dali regulérní gól, což uznala i většina diváků, ale nebyl uznán pro ofsajd, kdy pomezní zvedl praporek. Závěr byl tedy dost emotivní. Bylo to derby, Kostelec má nádherný areál, dobrý trávník a kulisa byla taková bouřlivá. Fanoušci se navzájem hecovali. I hráče to motivovalo. Prohrál nám to nepovedený začátek, který se těžko dohání a škoda toho vyloučení. Myslím, že jsme si zasloužili vyrovnat.“