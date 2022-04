Želatovice - Rapotín 2:1

Branky: 51. Skopal, 92. z pen. Čtvrtníček - 9. Rýznar.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Zápas byl hlavně o našem dobývání branky soupeře. Bohužel jsme z ojedinělého, ale zato pěkně zakončeného, brejku hostí inkasovali a sami jsme se proti hluboké obraně nedokázali do poločasu prosadit. Ve druhém poločase obraz hry pokračoval ve stejném stylu a nám se po chytré přihrávce za obranu podařilo srovnat. Naše úsilí v podobě "bušení" do rapotinské obrany bylo nakonec odměněno proměněnou penaltou v posledních minutách zápasu. Vítězství si musíme cenit, protože rapotínský obranný blok byl pro nás opravdu velký oříšek.“

Radim Netopil (trenér Rapotína): „Do utkání jsme šli bez pěti hráčů oproti minulému zápasu, takže v takové poměrně oslabené sestavě, čili jsme chtěli hrát z bloku na brejky, což se nám povedlo. Dali jsme po krásné akci gól a měli jsme tam další šanci, ve které byl náš hráč sám před gólmanem, plus další dvě brejkové situace. Ale neproměnili jsme. Potom domácí převzali iniciativu, ale až na jedno nebezpečné zakončení jsme je do ničeho moc nepustili. Ve druhé půlce jsme zaspali, soupeř nás nachytal rychle rozehranou standardkou a vyrovnal. Nějaký tlak se od nich nekonal, drželi míč, ale nemohli se prosadit. V závěru jsme řešili špatně situaci. Poslední nákop do vápna, neuhráli jsme dva souboje po sobě, ještě se to tak blbě odrazilo a byla z toho správně odpískaná penalta a Želatovice ji ještě se štěstím o břevno proměnily. Od kluků dobrý výkon, odmakaný, ale zbyly nám jen oči pro pláč. Navíc jsme ještě přišli o zraněného Cejpka, který si přetrhl achilovku, takže bude na dlouho mimo. Pro nás smolné odpoledne.

Nehraje se! Počasí ruší zápasy fotbalové divize i nižších soutěží

Šternberk - Litovel 8:0

Branky: 6. Lošťák, 10. Lošťák, 12. Lošťák, 35. Koutek, 53. Lošťák, 59. Tögel, 68. vl. Kučera, 79. Lošťák.

Ivo Lošťák (trenér Šternberka): „Výsledek hovoří za vše. Až mi bylo Litovle trochu líto. Kluci ale byli při chuti a zastříleli si. Oba poločasy jsme vyhráli 4:0, takže jsem spokojen. Spokojen jsem i s přístupem hráčů k druhému poločasu. Někdy se totiž stane, že když první půle skončí takovým rozdílem, tak ta druhá pak nestojí za nic. A to se dnes nestalo. Navíc jsem i rád, že si zahrálo v podstatě celé mužstvo.“

Kralice - Ústí 1:3

Branky: 48. Škrabal - 31. Zagol, 43. Holoubek, 93. Zagol.

Karel Trnečka (trenér Kralic): „Sice jsme dnes prohráli, ale výkon byl velice dobrý. A to i přesto, že jsme hráli s druhým týmem tabulky. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě vyložené šance, které jsme neproměnili a oni nám naopak ze dvou šancí vstřelili dva góly. Začátkem toho druhého se nám ale podařilo skórovat a po zbytek zápasu jsme byli lepší. Vytvořili jsme si dvě vyložené šance a myslím si, že jsme měli kopat penaltu. Gól jsme ale nedali a tak jsme museli hrát stylem hop nebo trop a v nastavení inkasovali třetí, rozhodující gól. Kluky chci za dnešní výkon pochválit.“

Další zápasy:

NE, 15.30

Brodek u Př. - Jeseník

Dolany - Lipová

Ohlasy z KP: Drtivá výhra Šternberka. Želatovice otočily v závěru

Medlov - V. Losiny

Bohuňovice - Lutín

Zábřeh - Mohelnice