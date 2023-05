Jeseník - Medlov 1:1

Branky: 43. Planý - 90. Michalik.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Medlov byl třicet minut jasně lepší, fotbalovější, nebezpečnější. My jsme se s tím nedokázali vypořádat, byli jsme všude pozdě, nešly nám nohy. Potom jsme začali hru vyrovnávat a pomohl nám vedoucí gól, po uklouznutí soupeřova stopera. Samuel Planý šel sám na bránu a uklidil to. Poločasové vedení 1:0 byl pro nás milosrdný výsledek. Druhou půlku jsme si říkali, že musíme být aktivní a nesmíme to jen zabetonovat, protože by to byla naše smrt, jelikož Medlov má výborné individuality - hlavně sílu v podobě Kasala. Mysleli jsme si, že to ukopeme, měli jsme tam ještě šanci, kdy jsme trefili tyč, ale tu trefil i Medlov. Před vyrovnáním, jsme udělali hloupý aut, ta situace šla uhrát lépe. Potom nám ale z toho soupeř vyjel a ligově to trefil na zadní tyč. Vajda se natahoval, lízl míč, ale marně. Nádherná trefa a zasloužená remíza. Věděli jsme, že Medlov je skvělé fotbalové mužstvo, přesto jsme chtěli vyhrát. Musíme se nyní připravit na středeční dohrávka s Želatovicemi a zkusíme to zvládnout, protože druhý Kostelec v každém utkání boduje a dotírá se na nás.“

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Před utkáním v Jeseníku jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. U lídra naší soutěže jsme si však, i přes absence několika důležitých hráčů, nevedli vůbec zle. Od začátku jsme byli aktivní a vytvářeli si nadějné brejky. Poté sice domácí byli o něco lepší na míči, ale byla to spíše taková platonická převaha bez větších šancí. Bohužel, těsně před poločasem jsem zbytečnou chybou poslal soupeře do samostatného úniku, který dokázal proměnit ve vedení 1:0. Druhý poločas se pak hrál vyrovnaný kvalitní fotbal. Většina nadějných akcí na obou stranách však končila nepovedenou či zablokovanou střelou, případně zkaženou finální přihrávkou. Když už to vypadalo, že si odvezeme těsnou porážku, opřel se zpoza vápna do míče Šimon Michalík a trefil krásnou šibenici. Z Jeseníku tak odvážíme cenný bod.“