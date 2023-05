Krajský přebor mužů - Olomouc

21. kolo:

Zábřeh - Bohuňovice 0:3

Branky: 48. Čapek, 58. Král, 66. Tománek.

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Klasický domácí zápas, kdy jsme si v první půli vytvořili asi pět brankových příležitostí. Roman Puchr šel sám na brankáře, dostal se do zakončení, nedal. Nevím, jestli to nebyla penalta. Mira Podhorný měl dvě šance, Nízký trefil břevno. Do šancí se dostáváme, ale nenakládáme s nimi, jak bychom měli. Soupeř tam měl jednu průnikovku za obranu a dal to vedle. Jinak nic neměl. O poločase jsem byl zlý, nelíbilo se mi, jak bráníme. Jsme hodně roztažení a defenzivní činnost celého týmu je špatná. Proto jsme také dostali hned zkraje druhé půle gól. Chtěli jsme hrát fotbal, přišla špatná rozehrávka, rychlý nákop za obranu, centr a jak jsme byli roztažení, tak toho soupeř využil. Jsme ve fázi, že se nám výsledkově nedaří a po gólu už jsme nebyli na hřišti. Soupeř byl na koni a dal nám další dva góly do otevřené obranu. Už víme, že hrajeme o záchranu a musíme v každém zápase bodovat. Hru zjednodušíme, musíme se o body rvát a jít tomu naproti. Snad se to překlopí na naši stranu. Musíme ale makat i na trénincích, kde se mi občas nelíbí, jak k tomu přistupujeme. Teď nás čekají Čechovice, jedeme do Rapotína a musíme se na zápasy připravit v hlavě a začít bodovat. Musíme do toho jít pozitivně a zachránit soutěž pro Zábřeh.“

Zbyněk Krejčí (trenér Bohuňovic): „První poločas byl vyrovnaný, domácí byli trošku agresivnější, dostali se do šance, nastřelili břevno. My jsme měli standardku, kdy míč proletěl kolem tyče a hrozili jsme jen ze závarů. Druhou půli jsme otevřeli skóre po narážečce, přihrávce do kraje a centru. Krásná akce. Druhý gól byl samostatný nájezd a třetí přišel po nádherné střele, kdy si hráč všiml, že brankář je venku a přeloboval jej obstřelem. Od druhého poločasu jsme byli lepší, což uznali i domácí fanoušci. Soupeře jsme již do ničeho nepustili. Musím uznat, že se hrálo na skvělém terénu. Jelikož se tabulka srovnává a spodek vyhrává, tak je to důležité vítězství, které musíme potvrdit doma, kde jsme ještě nezískali bod.“