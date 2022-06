Jeseník - Bohuňovice 2:1

Branky: 21. Minka, 73. Bříza - 76. Kopecký.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „S Bohuňovicemi jsme odehráli slušný první poločas, kdy jsme lépe kombinovali a vytvořili si i několik příležitostí. A po jedné z nich jsme šli do vedení. V druhém poločase jsme ale hrát přestali a soupeř nás začal přehrávat. Na to jsme ale zareagovali a náš letitý útočník Adam Bříza, který nastoupil po dlouhém zranění ruky, vyhrál po pár minutách pobytu na hřišti souboj se stoperem, udělal blafák gólmanovi a zakončil do prázdné. Za to mu chci ještě jednou pogratulovat. Sice jsme hned nato dostali gól a závěr byl ubojovaný, ale zasloužené vítězství nám zůstalo."

Jaromír Lukášek (trenér Bohuňovic): „V první půli byli domácí jasně lepší, protože dobře kombinovali. V kabině pak proběhla menší bouřka, která našemu výkonu pomohla a v druhém poločase už to bylo o něčem jiném. Bohužel jsme se ale potrestali druhým gólem, při kterém náš stoper nezvládl malou domů. Hned nato jsme sice snížili, ale pak jsme zazdili dvě tutovky. Za druhý poločas bychom si sice remízu zasloužili, celkově ale měli více ze hry domácí. JNa druhou stranu je ale fakt, že jsme hráli v okleštěné sestavě. Měli jsme hodně absencí včetně Honzy Šmirjáka, kterému se narodilo dítě a já bych mu k tomu rád touto cestou pogratuloval. Všichni mu přejeme hodně štěstí a zdraví."

Mohelnice - Dolany 5:2

Branky: 12. Ryba, 22., 29. a 69. Kuba, 57. Cikryt.

Litovel - Lipová 0:1

Branka: 90+5 Nakládal (z pen.).

Pavel Růžička (trenér Lipové): „Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme byli nakonec šťastnějším týmem. Při poslední standardce zahráli domácí evidentně rukou a rozhodla tak penalta v poslední minutě. Chtěl bych ale podotknout, že před zápasem jsme my i domácí dávali sestavy dohromady na poslední chvíli, proto výkon ani hodnotit nebudu. Kluci to prostě odmakali. Další takovou perličkou je to, že náš brankář Holásek dohrával poslední půlhodinu v útoku a místo něj nastoupil do branky náhradník."

Další zápasy:

Neděle 12. června:

17.00: Brodek u Přerova - Lutín, Zábřeh - Šternberk, Rapotín - Kralice na Hané, Velké Losiny - Ústí.

Úterý 14. června:

17.30: Želatovice - Medlov.