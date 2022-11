Kostelec - Želatovice 3:0

Branky: 51. Kořenovský, 59. Preisler, 82. z pen. Skalník.

Lubomír Keluc (trenér Kostelce): „Želatovice byly od první minuty aktivnější v utkání a vytvořily si územní převahu. Měly jednu pološanci, kterou neproměnily. Potom se hra vyrovnala - my jsme šli jednou sami na brankáře, který nás vychytal. Hrálo se za nepříjemného počasí, byla mlha a z utkání jsem moc neměl. Byla minimální viditelnost, gólmani na sebe asi ani neviděli. Do druhé půle jsme nastoupili zezadu, čekali jsme na soupeřovu chybu, protože hřiště se horšilo. Využili jsme ze čtyř možností tři - jednou to byl brejk, potom faul ve vápně. Ještě v devadesáté minutě jsme šli sami na gólmana, ale ten chytil. Želatovice měly jednu hlavičku, kde zase podržel brankář nás. Myslím si, že zasloužené vítězství, ale Želatovice bych pochválil. Po Medlovu to byl druhý nejlepší tým, který byl herní. Líbí se mi, když chce někdo hrát fotbal, bohužel jim to nepřineslo body. Do budoucna to má význam a na konci sezony budou nahoře tabulky. Výsledek 3:0 je pro ně krutý, protože si nezasloužily prohrát tak vysoko.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Po sérii dobrých výsledků jsme hráli na půdě soupeře, který je svým způsobem hry velmi nepříjemný a kluky jsem na to upozorňoval. Prvních třicet minut bylo z naší strany dobrých a měli jsme to zužitkovat nějakou brankou, zejména ze šancí Davida Zezulky a Kuby Brauna. Nestalo se a my jsme přestali úplně hrát. Domácí začali být agresivnější, vyhrávat osobní souboje a nám to dělalo potíže. Druhý poločas začal stejně, jako první skončil, velký důraz domácích, jejich pevná obrana a protiútoky přes silného Preislera. První branku jsme dostali z rohu, kdy nedostoupíme volného hráče, druhý gól po odraženém balónu, kdy to domácímu hráči skočí tak, že jde sám na brankáře a třetí z penalty po souboji, který jsem už ani neviděl vzhledem k silné mlze. Dnes nemůžu svoje hráče pochválit, obzvláště ty, kteří by měli ten tým táhnout a být na hřišti jasnými lídry. Domácí předvedli velmi dobrý kompaktní a bojovný výkon a my zaslouženě prohráli. Podzimní část sezony pro nás tedy nedopadla dobře a já jsem zklamaný, jak s postavením v tabulce, kterou neřeším tak silně jako herní projev, který se mi tento půl rok nelíbil. Máme před sebou odpočinek a taky prostor na zamyšlení, proč to tak bylo a co musíme změnit.“