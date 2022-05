Litovel - Lutín 1:4

Branky: 90. Fidler - 31. Los, 78. Brhel, 79. Los, 84. vl. Pěček.

Martin Jindra (kapitán Litovle): „Lutín je sympatický tým, který v současné době patří k hratelnějším soupeřům. Zápas se lámal ke konci prvního, jakž takž fotbalového, poločasu, kdy jsme inkasovali po individuální chybě a naopak neproměnili naši asi největší šanci v zápase. Druhý poločas už moc koukatelný nebyl, snažili jsme se s výsledkem něco udělat, ale nakonec jsme to otevřeli až moc a v závěrečných deseti minutách z brejků inkasovali další tři branky. Radost tak mám aspoň z první branky pořád ještě patnáctiletého Jáchyma Fidlera, kterému stejně jako ostatním dorostencům musíme poděkovat za pomoc, i když to teď pro ně není vůbec lehké.“

Mohelnice - Ústí 5:0

Branky: 5. z pen. Kuba, 14. Ryba, 22. Kuba, 29. Ryba, 81. Kuba

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „Zápas byl pro mě utrpení od prvních minut. Kluci vůbec neplnili úkoly, které měli, domácí nás přehrávali ůplně ve všem. Jejich nasazení a důraz v osobních soubojích byl úplně jinde. Navíc jsme propadali ve středu obrany. Pozitiva hledám těžko. Měřítko z mého týmu snesli pouze Patrik Sencovici a Pavel Šišlák.“

Jeseník - Dolany 3:1

Branky: 63. Horák, 86. Planý, 90. Bráblík - 79. Seibert.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Měli jsme výborný nástup do utkání. V prvních dvaceti minutách jsme měli spoustu stoprocentních šancí, ale skončily na břevně či brankáři. Byli jsme z toho frustrovaní, takže jsem kluky nabádal k trpělivosti, protože jsme měli smůlu nebo jsme volili nevhodné řešení.

Konice vyřídila Olešnici a slaví postup. Tady je VIDEO z oslav

Poločas byl 0:0. Ve druhé půli už jsme tak aktivní nebyli, ale z přímého kopu se krásně do šibenice trefil Jirka Horák, nádherná branka. Ale z podobné situace, ze stejného místa hosté vyrovnali. Byli jsme chvíli dole, ale věřil jsem, že je ještě dost času výsledek vylepšit. Potom jsme na 2:1 dali po akci Furika s Planým. Planý se nádherně trefil z úhlu. V posledních minutách přidal pojistku Bráblík střelou na zadní tyč.

Spravedlivý výsledek, byli jsme celý zápas lepší, takže nakonec spokojenost.“

Želatovice - Kralice 7:0

Branky: 14. Čtvrtníček, 18. Zezulka, 35. Bielko, 58. Bielko, 61. Bielko, 66. Zehnálek, 75. vl. Jurtík.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Po minulém zápase v Dolanech, kde jsme od začátku do zápasu nešli s dostatečnou pokorou, kluci tentokrát ukázali, že když jdou do všeho se správně nastavenou hlavou, tak si zápas užijí, jak oni tak i diváci. Dál něco hodnotit asi není potřeba, jen bych chtěl vyzdvihnout výkon Martina Bielka a jeho hattrick, protože si to zasloužil za jeho trpělivost a čekání si na šanci v základní sestavě.“

Šternberk - Medlov 3:2

Branky: 9. Samek, 26. Samek, 38. Drmola - 57. Sedláček, 80. Kasal.

FOTO a VIDEO: Šternberk postupuje do divize. Na jaře zatím všechno vyhrál

Zábřeh - Bohuňovice 3:0

Branky: 19. Puchr, 21. Sitta, 66. z pen. Žanda.

Jaromír Lukášek (trenér Bohuňovic): „Není co hodnotit. Z výsledku jsem ohromně zklamaný, ale ještě více jsem zklamaný z našeho pojetí hry, protože to, co jsme předvedli, vůbec nezapadá do toho, co jsme předváděli posledních pět zápasů. Vybouchli jsme v důrazu, herní součinnosti, organizaci hry. Dva góly jsme si de facto dali sami, protože jsme se neuměli zajistit při bránění. Soupeř vyhrál zaslouženě, my jsme si jenom přijeli zahrát fotbal, což se nám vymstilo. Odjíždíme nejen se špatným výsledkem a výkonem, ale také pokopaní. Odnesli jsme si to se vším všudy. Soupeř nám ukázal, jak se má hrát fotbal. A to bych řekl, že ještě nehrál snad ani úplně naplno, ale my jsme nepředvedli nic.“

Rapotín - Lipová 4:0

Branky: 6. Boško, 26. Rýznar, 37. Musílek, 90. z pen. Klemsa.

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Ze začátku šlo o vyrovnané utkání, ale postupem času jsme získávali herní převahu, kterou jsme přetavili v zaslouženou výhru. Kluci zúročují poctivý přístup k tréninkům a v současné době je jedno, kdo z nich nastoupí v základu. Všichni se snaží ukázat, že na hřiště patří a je z toho pak dobrý kolektivní výkon. Děkuji moc i lidem, kteří přišli v hojném počtu na fotbal i přes hokej v televizi, i těm patří dnešní výhra.“

Brodek u Př. - V. Losiny 1:1 pen. 2:4

Branky: 85. Buček - 44. Navrátil.