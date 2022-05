Jeseník - V. Losiny 3:1

Branky: 30. Furik, 32. Furik, 78. Cundrla - 69. Mátl.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „V týdnu jsme odehráli slušné utkání se Šternberkem a v tom duchu jsme chtěli pokračovat i s Losinami. Po dvaceti minutách jsme se dostali do vedení po křídelní akci. Unikl Matěj Planý a předložil míč do vápna Furikovi. O chvíli později naše druhé křídlo Martin Bráblík krásným centrem našel v malém vápně Furika, který hlavou zvýšil. Ve druhém poločase převzali otěže zápasu kluci z Losin, začali nás přehrávat a byla tam pasáž patnácti minut, kdy jsme nehráli dobře, nedokázali jsme vepředu podržet míč a soupeř snížil. Potom přišlo dvojnásobné vyloučení Losin, což nám pomohlo, protože už jsme dominovali a výsledkem byla krásná branka na 3:1, kdy jsme se prosadili z pravého křídla, Samuel Planý přistrčil míč ve vápně Janíčkovi, který to dal pod sebe a navrátilec do sestavy Cundrla, který byl rok bez fotbalu, protože byl po operaci křížového vazu, tak dal hnedka branku. Už jsme to dohráli a jsme rádi za tři body.“

Želatovice - Lutín 4:1

Branky: 23. Bielko, 27. Goldemund, 83. Dlouhý, 67. Rybka - 43. z pen. Kubáč.

Želatovice na jaře neprohrály. Lutín dostal čtyři kousky

Šternberk - Lipová 6:0

Branky: 39. Samek, 44. Sekela, 53. Lošťák, 66. Sekela, 72. vl. Milar, 88. Lošťák.

David Kuba (hráč Šternberka): „Soupeř z Lipové k nám přijel s jediným cílem, a to bránit co nejdéle nerozhodný stav a spoléhat se na nějaký úspěšný brejk, který by skončil brankou do naší sítě. Naštěstí jsme jim ale k tomu, díky skvěle fungující obraně a výborné práci celého týmu, nedali příležitost. Do prvního gólu jsme neúspěšně dobývali hostující branku. Poté se nám podařilo v rozmezí pěti minut dát do konce prvního poločasu dvě branky, což si myslím, že byl zlomový okamžik celého zápasu. Druhý poločas se nám podařilo ještě vstřelit další čtyři branky a dokázali jsme tak soupeři vrátit venkovní porážku z podzimu i s úroky. Úspěšně jsme tak zakončili “anglický” týden, ale nesmíme usnout na vavřínech. Musíme pracovat stejně i v dalších zápasech! Zároveň bych chtěl podpořit našeho “benjamínka” Romana Odstrčila, který dnes střídal už ve 35. minutě. Je to mladý kluk, který má ještě všechno před sebou a bohužel se mu teď na jaře nedaří přenést formu z tréninku do zápasu, ale věřím, že se do formy, kterou měl na podzim, co nejdříve opět dostane, a to nejlépe hned v dalším zápase!“

