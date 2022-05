Mohelnice - V. Losiny 6:0

Branky: 14. Kuba, 16. Ryba, 44. Fišara, 62. Ryba, 86. Srdýnko, 91. Kuba.

Jeseník - Ústí 2:1

Branky: 11. Minka, 39. vl. Žingor - 49. Zagol.

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „Aktivní hrou jsme si do desáté minuty vytvořili tři tutovky, bohužel všechny zůstaly nevyužity a jak to tak bývá nedáš- dostaneš. Soupeř nám v podstatě z první příležitosti dal gól, což jej dostalo na koně a ovládl svou aktivní hrou první poločas. Ve 48. minutě se nám podařilo Pavlem Zagolem snížit, ale do tempa jsme se moc nevrátili i proto, že druhý poločas byl hodně rozkouskovaný a víc se nehrálo, jak hrálo. Kluci pro případný úspěch neodvedli práci, jakou bych si od nich představoval, proto jsme si body snad ani nezasloužili.“

Bouřka v šatně pomohla. Uničov přežil penaltu a z Kroměříže veze bod

Želatovice - Lipová 2:0

Branky: 45. Rybka, 53. Zezulka.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Zápas jsme zvládli, ale výsledek se nerodil lehce. Musím říct, že hosté odvedli dobrý výkon a chtěli s námi hrát otevřený fotbal, čehož si vždycky cením. První poločas byl u mého mužstva takový nemastný, neslaný, nešla nám obvyklá kombinace a ujal se až poslední roh poločasu, po kterém jsme vedli 1:0. V poločase jsme si museli pár věcí říct a vysvětlit a myslím si, že druhá půle už byla v naší režii a nakonec jsme zaslouženě vyhráli, i když jsme neproměnili několik dalších vyložených šancí, což je naše největší bolest. Chci mému týmu poděkovat za výkon, ale je potřeba se znovu dobře připravit na další zápas v Dolanech.“

Šternberk - Kralice 3:1

Branky: 27. Kryl, 36. Kuba, 82. Kryl - 1. Kopečný.

David Kuba (hráč Šternberka): „Vstup do zápasu jsme měli velmi špatný. Soupeř se hned v první minutě dostal do vedení. Nepropadali jsme však panice a hned po obdržené brance začalo dobývání hostující branky. Soupeř se po většinu času jen bránil na své polovině. Naštěstí se nám do poločasu podařilo otočit výsledek na naši stranu. Po poločase jsme pokračovali i nadále v dobývání hostující branky. Bohužel jsme však tentokrát měli velmi špatné řešení finální fáze, a to se projevilo i na konečném výsledku. Podařilo se nám ještě vstřelit aspoň jednu branku a vyhráli jsem tak zcela zaslouženě. Upřímně jsem rád, že tyhle zápasy s týmy ze spodních pater tabulky už máme víceméně za sebou. Všichni se už teď těšíme na příští zápas v Bohuňovicích, kterým máme rozhodně co vracet.“

Další zápasy:

NE, 16.30

Medlov - Bohuňovice

Brodek u Př. - Litovel (neodehraje se)

Kontumace v krajském přeboru! Litovel neposkládá hráče

Rapotín - Lutín

Zábřeh - Dolany