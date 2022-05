Branky: 14. Křivánek, 59. Urbášek - 88. Bačík.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Od začátku utkání měla Olešnice míč v držení a divákům, kteří přišli v hojném počtu, ukázala, že chce uspět za tři body a držet krok s Konicí v čele tabulky. Nám se podařila akce ve 14. minutě, kdy se z penalty trefil Křivánek po faulu na Janíčka. Poté přišly dvě šance hostů, po rohových kopech nás podržel brankář. Dařil se nám v celku držet blok a hosté museli hrát do plných. Nadějná situace se zrodila ve 35. minutě pro nás, ale Pur si v poslední chvíli míč ukopl. Navíc se ve 41 minutě v souboji zranil a my tak přišli o jednoho z útočníků.

Do druhého poločasu poslali hosté do hry vysokého Sasáka. My jsme zareagovali a posílili obranu. Přešli jsme na rozestavení se třemi stopery s cílem uhrát vysoké míče v nebezpečných prostorech před naší bránou. V 59. minutě utekl hostujícím obráncům Urbášek a zvýšil na 2:0. Poté se tlak hostů stupňoval, zjednodušili hru vzadu, hráli na dva obránce a vše vrhli do útoku. Jeden z brejků nedotáhl domácí Zapletal, který šel sám na brankáře, ten ho vychytal. Stále se nám dařilo uskákat hostující tým v hlavičkových soubojích až do 88. minuty, když inkasujeme po gólu Bačíka. Závěr byl pro nás hektický, hosté nastřelují v nastavení břevno.

Výkon na hranici svých možností a to, že jsme dnes tvořili tým, byl pro nás základem k velkému úspěchu. Musím přiznat, že při nás stálo i štěstí. Hosté ukázali obrovskou sílu a kvalitu, a proto jsou pro nás tři body nesmírným úspěchem.“

Loštice – Maletín 2:2, 5:4 na penalty

Branky: 31. Krejčí, 89. Mikeš - 6. a 34. Horák.

Martin Šilberský (vedoucí Loštic): „Derby zápas Loštic s Maletín sledovalo 300 diváků, které dnes musel fotbal bavit. Celkem čtyři góly, nastřelené brankové konstrukce na obou stranách a o bodu navíc rozhodovaly penalty.

První poločas přinesl vyrovnaný průběh. Skóre zápasu otevřel v 6. minutě ještě nedávno loštický Horák, který pohodlně zavěsil po nádherné přihrávce z hranice šestnáctky. Všechny střelecké pokusy domácích zlikvidoval bravurními zákroky gólman Václav, kterého také dobře známe z loštického působení. Skóre srovnal ve 30. minutě po individuální akci Krejčí. Radost domácích však netrvala dlouho, protože chvíli na to se prosadil opět Horák, když doklepl do sítě Kulatým vyražený balon, který před ním nedokázal odkopnout jeden z domácích obránců.

Druhý poločas byly Loštice mnohem aktivnější. Nevím, jestli hosté začali odpadat fyzicky nebo se soustředili na zabezpečenou defenzívu. Dvě obrovské šance maletínskému Beranovi vychytal gólman Kulatý, ale to bylo ze strany hostů vše. Domácí bušili do obrany hostů a především díky gólmanovi Václavovi se skóre neměnilo. Bylo jen otázkou času, kdy bude srovnáno, ale stalo se tak až minutu před koncem, kdy k obrovské radosti domácích hráčů a fanoušků srovnal Josef Mikeš. Úplně v posledních vteřinách zápasu šel sám na branku Faltýnek, který mohl rozhodnout o třech bodech pro domácí, ale míč mu odkopl z nohy obránce hostů.

Penaltová loterie vyzněla ve prospěch Loštic, kdy Kulatý v poslední sérii vychytal Maráka a rozhodnutí zůstalo na nejzkušenějším hráči na hřišti a to Mikešovi, který nezaváhal a Loštice mají bod navíc.“

I. A třída, skupina B

Beňov - Bělotín 2:4

Branky: 7. Cagášek, 82. Hrabal - 5., 11. a 68. Macháček, 16. Hanák.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Hosté rozhodli utkání v rozmezí 5. až 16. minuty. My jsme kontrovali brankou v 7. minutě utkání Cagáškem. Nedokázali jsme si přihrát, byli jsme opět nepřesní. Špatný pohyb, velké hřiště, to vše nahrávalo hostům. Ke konci prvního poločasu jsme se přeci jen vrátili do utkání, ale byli to jen chvilky. Žádné zakončení, malá produktivita. I když jsme si šance vytvořili, tak konečné řešení bylo žalostné. Končí první poločas a přestávky jsme se snažili více méně využít, abychom dali kluky dohromady především po psychické stránce. Důrazně jsme si řekli, co je třeba změnit, a to především zmenšit velikost hřiště, hrát na menším prostoru, více držet míč.

Začali jsme aktivně, bylo vidět, že kluci chtějí určitě změnit průběh utkání. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale branka ne a ne přijít. Naopak hosté jednoduše nákopem za obranu našli Macháčka, který si poradil s obráncem a přidal svou třetí branku v utkání. Navýšil vedení Bělotína na 4:1. Nám se podařilo snížit brankou Hrabala, ale to bylo z naší strany vše. Opět jsme ztratili body, když jsme si vše prohráli v úvodu prvního poločasu. Je to už docela frustrující a bude třeba si k tomu něco říct. Vše si budeme muset analyzovat a přijmout nějaká opatření. Doufám, že vše napravíme příští týden a budeme konečně opět naplno bodovat.“

I. B třída, skupina A

Opatovice - Želatovice B 1:4

Branky: 16. Bartošík - 28., 71. a 74. Němec, 84. Tomek

Ladislav Bělík (trenér Opatovic): „Sedmdesát minut zápasu hodnotím kladně, byl to zápas dvou vyrovnaných týmů, které si vytvářely šance, ale do branky dostaly každý po jedné z těchto šancí. Zbylých dvacet minut jsme nebyli schopni zachytávat rychlé náběhy útočníků hostů a dostali jsme lekci z produktivity. Konečný výsledek je pro nás docela krutý a neodpovídá vývoji zápasu. Bohužel vyhrává ten tým, který dokáže využít svých šancí a dá více branek. A tím tymem jsme dnes my nebyli, i když šancí jsme si vytvořili dostatek. Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství.“

