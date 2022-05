Branka: 12. Čulík.

Martin Šilberský (vedoucí družstva Loštic): „Utkání zrovna moc fotbalové krásy nepřineslo. Hosté z České Vsi neměli snad jedinou gólovou šanci, spoléhali se pouze na nakopávané míče, s kterými si pozorná domácí obrana poradila. Domácí hned na začátku po krásné akci středem hřiště otevřeli skóre díky Čulíkovi, ale bohužel po zbytek zápasu už žádná střela neskončila za zády gólmana Řetězárny, který nejenže skvěle zachytal, ale také po celý zápas hlasitě dirigoval své spoluhráče před sebou. Tři body za vítězství jsou doma a naše jarní neporazitelnost stále pokračuje.“

Troubelice - Olomouc-Chomoutov 2:2, 4:5 na pen.

Branky: 6. Pluskal, 40. Pur - 1. Vybíral, 68. Kubíček.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Skvělý úvod měli hosté, hned z prvního rohového kopu se dostali do vedení. Začátek se nám hrubě nepovedl. Za další dvě minuty mají hosté další gólovou situaci. Musíme poděkovat brankáři za skvělý zákrok. Nás nakopne branka v 6 minutě a jsme zpátky v zápase. Máme mírnou převahu hosté se snaží o rychlé kontry. V závěru poločasu se dostáváme do vedení po krásné akci v křídelním prostoru. V první půli to z naší strany byla křeč, byli jsme si vědomi důležitosti zápasu, hráči to měli v hlavách a možná i přemírou snahy nám vázla kombinace.

Druhá půle byla v režii té první. Dobrá organizace v obranných řadách hostů nám dělala problémy se dostat do vážnější šance. Dvě, tři možnosti jsme tam přesto měli. Hosté, po autovém vhazování otočili hru na druhou stranu a z následného centru vyrovnávají na zadní tyči. Poté jsme to museli více otevřít, chtěli jsme uspět za tři body, ale nebylo tam z naší strany více klidu a kvality. V závěru nám ještě utekl hostující útočník a naštěstí s pomocí našeho brankáře, který míč lehce tečuje na rohový kop zůstal stav nerozhodný až do konce utkání. Na penalty vyhráli hosté 5:4

Dnes jsme museli tvořit, ale nešlo nám to. Bojovnost, nasazení jsme měli, ale stačilo to pouze na jeden bod. Jsme zklamáni, bod je pro nás málo.“

I. B třída, skupina B

Kovalovice – Újezdec 1:0

Branka: 64. Otáhal.

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „Třetí domácí zápas se hrál konečně za příjemného májového počasí při solidní návštěvě 123 diváků, jak uvádí sudí Matěj Otava, ale to on píše pokaždé.

S Újezdcem doma jsme hráli, už je to dávno, na podzim 2018 s výsledem 2:2 a výhrou na penalty 5:4. Poslední vzájemný zápas na podzim 2021 jsme vyhráli 2:1, kdy jsme otáčeli skóre z 0:1 .

Letos se Újezdec krčí na 10. místě tabulky a Kovalovice jedou na vítězné vlně a jsou na čele. Mělo to být celkem jasné i na hřišti, ale nebylo. Domácí se pustili do soupeře útočně, ale bez gólového efektu. Hosté měli dobře organizovanou obranu s dobře chytajícím brankařem, který zneškodnil šance domácích.

Po půlhodině hry bylo zřejmé , že doma útočit do soustředěné obrany chce proměňovat šance , ale dnes se střelecké hody nekonaly. Dokonce domácí brankář Víťa Švec zabránil brance pohotovým zákrokem, když vychytal nebezpečnou střelu k tyči. Poločas skončil 0:0, což bylo pro další vývoj utkání nadějné spíše pro hosty.

Ani začátek druhé půle nepřinesl domácím potřebnou přesnost v zakončování. Trenér Marek Ševeček se v 58. minutě odhodlal hned k trojí výměně hráčů, která se vzápětí oplatila vstřelenou brankou. V 64. minutě vystřelil z pravé strany Filip Rybovič . Do té doby bezchybnému brankaři vypadl míč z náručí ke střídajícímu Pavlu Otáhalovi, který jej pohotově uklidil do branky Újezdce. Pak následovala řada dalších nepřesností a jednu velkou šanci po centru do vápna Kovalovice neproměnily . Hosté se snažili, ale v útoku nejsou nebezpeční. Zápas skončil hubeným vítězstvím, ale tři body se počítají. A pronásledovatel Opatovice dva ztratil v Radslavicích, které jsou na 3. místě za remízu 0:0 a prohru 2:4 na penalty a rázem Kovalovice vedou o 5 bodů.“