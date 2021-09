Loštice - Troubelice 3:1

Branky: 37. Kneifel, 64. Faltýnek, 85. kobza - 48. Pur.

Hlavní pořadatel Martin Šilberský: „Hostujícímu gólmanovi musí po tomto utkání zvonit v uších ještě teď, protože domácí hráči hned pětkrát orazítkovali tyče branek za jeho zády. První poločas moc fotbalové podívané nepřinesl, tedy až na závěrečné minuty prvního dějství, kdy se ve 37. minutě ujali domácí vedení po přesné hlavičce Kneifela po nádherném centru zprava od Ďurčeka (1:0). Ve 42. minutě napálil míč z osmnácti metrů do levé tyče Petrecký a dorážející Kneifel trefil pouze nohy troubelického brankáře.

Druhý poločas začal velkou šancí hostů, když jejich útočník napálil z úhlu míč pouze do boční sítě domácí branky. Hned minutu na to dotlačili hosté balon do domácí sítě, když jej nedokázal u levé tyče bezpečně zkrotil gólman Kulatý (1:1). V 60. minutě orazítkoval přízemní střelou z hranice šestnáctky levou tyč hostující branky Faltýnek. V 62. minutě po hrubce domácího obránce vytěsnil pohotovou střelu nad ochránce loštické svatyně Kulatý. V 64. minutě po rychlém protiútoku domácích mířil mezi nohy gólmana Faltýnek (2:1). V 67. minutě utekl hostující obraně opět Faltýnek, ale jeho technický pokus zastavila pravá tyč. Minutu na to kopali domácí hráči trestný kop, který Jakub Mikeš sklepl hlavou na volného Havelku, který opět mířil pouze do pravé tyče. V 77. minutě po trestném kopu zahrozili hosté, ale volná dvojice hráčů na zadní tyči nedokázala usměrnit balon do sítě domácí branky. V 85. minutě domácí uzavřeli skóre zápasu, když nejdříve po trestném kopu Nedoma opět trefil pouze brankovou konstrukci, od které se míč odrazil k volnému Kobzovi a ten jej nekompromisně napálil do odkryté branky (3:1).

Trenér Troubelic Bruno Nezval: „Nejhorší výkon z naší strany, co jsem u mužstva. I když jsme nezačali špatně v osmé minutě jsme šli do brejkové situace, náš útočník se dostal až před brankáře domácích ve vápně byl sražen, sudí pískal, celý stadion očekával pokutový kop, ale k údivu všech dostal náš hráč žlutou kartu. Za dalších pět minut jdeme opět do brejku, to nás zastaví praporek pomezního, a na tribunách to opět vře. Od té doby jsme vyklidili pole. Sice jsme dobře bránili, ale dopředu jsme byli málo aktivní. Domácí převzali iniciativu a v 38. minutě se po pěkné akci a centru z křídelního prostoru prosadili hlavou na 1:0, kdy zakončující hráč se k míči dostal přes naše tři bránící hráče. Před tím ještě Loštice nastřelily tyčku. Vedení zcela zasloužené pro domácí.

Ve druhé půli se nám povedlo rychle vyrovnat, vypadalo to že se vrátíme zpět do zápasu. Za nedlouho z dobré pozice trefujeme jen boční síť. To bylo z naší strany vše. Domácí od 60. minuty jednoznačně opanovali vývoj utkání a my jsme byli jen jednoduchým sparingpartnerem. Druhý gól padl po nákopu a lehkovážném přístupu v obranné fázi. Soupeř nás vytrestal. Poté jsme měli štěstí, kdy soupeř trefuje pouze tyče. Závěr a 85. minuta 3:1 pro domácí, kdy se díváme, jak domácí hráč zcela osamocen v našem vápně rozhodne utkání.

Dnes byly obrovské rozdíly mezi námi a domácími v kvalitě práce s míčem, týmovosti a obranné fázi celého mužstva. My jsme nebyli schopni si třikrát po sobě přihrát, zpracovat jednoduché, banální míče, ve druhé půli špatné bránění celého týmu a nekolektivního pojetí. Nepůsobili jsme jako tým. Můžeme být rádi, že jsme neodjeli z debaklem. Potom, co jsme dva týdny před začátkem sezony porazili tým z krajského přeboru, jde náš výkon rapidně dolů. Ani jednou jsme nehráli ve stejném složení, hráči dávají přednost jiným aktivitám před zápasy, tréninková docházka začíná být žalostná. Tak to dělat nejde. Ale to si hráči musí sami uvědomit. Poslední hřebíček v dnešním utkání přišel, kdy se hráč, hlásil v 75. minutě ke střídání. Vyslyšel jsem ho a v 80. minutě se začal rozčilovat, že nechce jít ze hřiště. Nechápu.“

Tovačov - Olešnice 0:7

Branky: 26., 40. a 50. Sasák, 13. a 69. Vejvoda, 16. a 30. Krumpolc.

Hráč Bohdíkova Lukáš Reichl: „Zápas měl jednoznačný průběh a hosté naplno ukázali svoji kvalitu. S favoritem jsme dokázali držet krok pouze prvních deset minut. Pak jsme si nepohlídali standardní situaci a hosté se dostali do vedení. Zbytek poločasu jsme se jen bránili a dobře kombinující hosté svoji převahu přetavili v branky, kde nám především na stranách dělalo problém zachytávat jejich rychlé hráče. Do poločasu bylo o zápase rozhodnuto. Ve druhém poločase tempo trochu opadlo. I přesto jsme ještě dvakrát inkasovali. V závěrečných minutách jsme se dostali do dvou slibných šancí, ale bohužel scházela přesnost a lepší řešení. Nezbývá než zmobilizovat síly a připravit se pro nás na důležitější zápasy, které přijdou."

I. A třída, skupina B

Beňov - Slavonín 3:1

Branky: 11. Schlehr, 20. Machač, 80. Hrabal - 43. Semjon.

Trenér Beňova Pavel Hošek: „ Získali jsme velmi brzo vedení, ale následně jsme opět přestali hrát. Naši pasivitu hosté potrestali brankou do šatny. Slavonín hrál v hlubokém obranném bloku a nakopával dlouhé míče. My jsme museli překonávat obranu hostí, což nám dělalo problémy. I když jsme drželi míč, tak jsme byli bez pohybu. Nebyl to vůbec pohledný fotbal. V samotném závěru utkání se nám podařilo vstřelit třetí uklidňující branku. Se ziskem tří bodů můžeme být spokojeni, ale s předvedenou hrou určitě ne.“

I. B třída, skupina A

Tovačov - Vrchoslavice 5:2

Branky: Zajíc, Pasz, Zatloukal, Štimpl, Šálek.

Vedoucí Tovačova Jan Bouchal: Domácí zápas s Vrchoslavicemi byl pro nás velice důležitý, jelikož jsme chtěli odčinit ztrátu z předchozího zápasu. Náš tým velice slibně zachytil začátek zápasu, bohužel úvodní tlak jsme nevyužili ke vstřelení branky a hosté šli z ojedinělé šance do vedeni v 30. minutě utkání, do poločasu se nám podařilo vyrovnat, kdy se prosadil záložník Lukas Zajíc. Po vstupu do druhého poločasu se hra odehrávala spíše ve středu hřiště, výjimkou byla individuální šance Pasze, který se dostal díky své šikovnost až před gólmana Vrchoslavic, tutovku využil a šli jsme tak do vedeni 2:1. Hosté ještě z další ojediněle šance vyrovnali na 2:2, kdy proměnili nařízený pokutový kop. Náš tým nepřestal hrát a svoji převahu využil v poslední deseti minutovce, kdy se prosadil krásným gólem kapitán Zatloukal, na 4:2 přidal gól Štimpl a nádhernou střelou do šibenice uzavřel skóre utkání Šálek. Tovačov tak bere z domácího utkání velice důležité tři body!“

Očima diváka: „Byl to především pro diváky velmi atraktivní zápas. Na Tovačovském hřišti byla pěkně napnutá atmosféra. Jak se říká, byl to zápas plný emocí a především nervů. Při každém hvizdu rozhodčího chytal člověk infarktové stavy. Tolik rozdaných žlutých karet za jeden poločas jsem ani neviděl. Ale kluci na hřišti nechali všechno, byl to skvělý zápas. A když si člověk ve zpravodaji Spanilá Meruna přečetl vzájemnou bilanci těchto dvou týmů, tak se s Vrchoslavicemi potkáváme už od roku 2007, což je s málokterým týmem a jednalo se o 22. vzájemné utkání. Snad takový výkon borci příští týden zopakují v Kovalovicích. Je to u nás teď tak trochu nahoru dolů. Už by to chtělo se chvilku držet nahoře.“