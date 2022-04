Branky: 48., 56. a 63. Kneifel - 89.Navrátil.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Výsledkově jsme navázali na velmi povedené jaro, když z možných dvanácti bodů máme na svém kontě po čtyřech odehraných zápasech bodů jedenáct a vyšvihli jsme se tak do klidného středu tabulky.

První poločas z naší strany ale moc povedený nebyl. Řekl bych, že to byl asi náš nejhorší letošní výkon, kdy hosté z Náměště byli mnohem nebezpečnější a vytvořili si tři velmi dobré brankové příležitosti po rychlých brejcích, kdy měl vždy blízko k brance Fišara. Ve skórovaní mu však zabránil skvělými zákroky gólman Kulatý ve spolupráci s dobře fungující obranou. Na straně domácích měl nejblíže k brance muž zápasu Kneifel, který po centru zprava hlavičkoval těsně vedle.

Druhý poločas už to bylo ze strany domácích úplně něco jiného. Byli mnohem aktivnější na míči a tlačili se dopředu. Brankově je nakopla akce hned v úvodu druhého dějství, kdy M. Krejčí kopal trestný kop, hostující brankář si zakřičel „mám“, ale míč mu vypadl z rukou a Kneifel ho pohodlně uklidil do branky. Ke svému úvodnímu gólu pak přidal ještě dvě branky po hezkých akcích Loštic a zkompletoval hattrick. Hostům se podařilo výsledek kosmeticky upravit až po akci v úplném závěru zápasu.“

Ohlasy z KP: Medlov jako první na jaře obral Ústí, Šternberk mu odskočil

Troubelice - Postřelmov 1:2

Branky: 50. Votoupal - 36. Mičunda, 59. Nýdecký.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Ve vyrovnaném utkání si do 30. minuty šanci vypracovali hosté a následně i domácí. Branka padla až ve 36. minutě po autovém vhazování hostů. Domácí brankář dvakrát zareagoval a vyrazil míč před sebe, třetí dorážku už dotlačili hosté do sítě. Naši obránci vůbec nezachytili pohyb dorážejících hráčů. Velkou zbraní hostujícího mužstva byly standardní situace. Dobře jsme je bránili, paradoxně gól z autového vhazování nás dostal do situace, kterou jsme nechtěli – a to vedení hostů v poločase 0:1.

Nástup druhé půle nám vyšel. Rychlé vyrovnání po přímém kopu nás nakoplo. Začali jsme být více aktivní a trochu v euforii. V 59. minutě po hloupém faulu v pokutovém území hosté zvyšují z pokutového kopu na 1:2. To nás opařilo a do konce utkání si hosté zkušeně už výsledek pohlídali. Nemohu upřít našemu týmu snahu, zřejmě náš nejlepší výkon v jarní části nakonec na body nestačil. V remízovém zápase rozhodla zbytečná penalta v nás neprospěch.“

Dva góly Michala Sitty zajistily Zábřehu výhru ve Velkých Losinách

Ondřej Panák (sekretář Postřelmova): „Chtěli jsme naplno bodovat i s ohledem na minulý domácí zápas, který nám moc nevyšel. Věděli jsme, že ke třem bodům povede cesta přes poctivou defenzivu a efektivní zakončení. Nejprve jsme zahrozili ze standardní situace, kdy Špička mohl po rohu zakončovat do odkryté branky hlavou, ale ani jednou mu nepřálo štěstí. Pak se nám začala dařit i kombinace, ale chybělo přesné zakončení. Pak Krátký, asi nejlepší hráč v utkání z otočky vystřelil z rohu velkého vápna, gólman míč vyrazil k Vykydalovi, ten ovšem ještě do sítě nezamířil, až odražený balón skončil u Mičundy a ten ve skluzu poslal hosty do vedení. Domácí byli agilní především po stranách, kde nám jejich rychlí hráči dělali problémy. Nicméně do kabin se šlo za stavu 0:1.

Druhá půle nás zastihla nepřipravené. Domácí nás zatlačili a vyrovnali. Po zbytečném faulu rozehráli na kraji šestnáctky přímák tak šikovně, že dobíhající hráč míč tečoval za našeho brankáře. Hra se pak přelévala z jedné strany hřiště na druhou a bylo čím dál víc jasné, že kdo dá druhý gól, bude vítěz. Zhruba v polovině druhé půlky rozehrával Krátký roh přímo do brány, domácí gólman balón vyrazil evidentně již za brankovou čarou, ale ani jeden z arbitrů poblíž gól nenahlásil. Pak přišla 59. minuta a průnik Mičundy do vápna. Jeho klička obránci byla zastavena faulem a následně i odpískanou penaltou. Na bílý puntík si postavil míč Nydecký a střelou k tyči nás poslal opět do vedení. Domácí se okamžitě začali tlačit za vyrovnáním. Posledních patnáct minut nás zavřeli sérií rohů a trestných kopů, ale i zásluhou naše brankáře Roubalíka jsme náskok hájili dál. Konec utkání byl jen pro pevné nervy, několik závarů před naší branou hodně "smrdělo", ale gól už nicméně nepadl. Chci poděkovat i našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a mohli si tak s námi užít vítěznou děkovačku.“

I. A třída, skupina B

Kostelec na Hané - Beňov 4:1

Branky: 4., 21., 23., 81. Preisler - 90. Machač.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „Totální výpadek, nepochopitelné, úvodní branka ve 4. minutě nastartovala naši zkázu. Za domácí řádil David Preisler, který sám nastřílel všechny branky Kostelce. I když jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany jako doma v předešlém utkání, vše bylo jinak. Nám se nechtělo běhat, kombinace žádná a děravá obrana bez pohybu i nápadu. Snad jsme si mysleli, že se kostelečtí porazí sami, ale opak byl pravdou. Po hřišti jsme jen chodili, někteří hráči raději sklopili hlavu a odmítali převzít jakoukoliv odpovědnost. O přestávce bylo zcela pochopitelně dusno. Z utkání odstoupil T. Vojtěchovský (zranění). Hra se z naší strany zlepšila, ale bylo to více méně dobývání domácí branky. Když jsme se osmělili k zakončení tak to bylo z větší vzdálenosti. Domácí si drželi komfortní náskok a navíc v 81. minutě přidali čtvrtou branku. My jsme jen snížili a kosmeticky upravili skóre brankou v 90. Minutě z kopačky F. Machače. Utkání si budeme muset analyzovat a rychle zapomenout.“

I. B třída, skupina A

Kovalovice – Troubky 3:0

Branky: 8. a 47. Rybovič, 34. Lukáš.

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „První branka padla hned v 8. minutě, kdy ideální přihrávku Marcela Lukáše proměnil v gól pohlednou střelou k tyči Filip Rybovič. Potom domácí měli několik šancí, ale koncovka byla nepřesná. Ve 34. minutě pak po samostatné akci přesně zamířil Marcel Lukáš a další gól Kovalovic znamenal vedení 2:0

Hned na začátku druhé půle opět Filip Rybovič po průniku z pravé strany zvýšil na 3:0. Domácí vystřídali pět hráčů z lavičky, ale další gól už nepřidali. Bylo to utkání, které moc nenadchlo diváky, ale potěšila je první domácí jarní výhra. Stejně jako makrely, na které byla o přestávce fronta a chutnaly jako vždy.

Domácí si upevnili tímto povinným vítězstvím čelo tabulky o další bod, který jejich pronásledovatel SOKOL Opatovice ztratil v Tovačově za remízu 1:1 a výhru na penalty 5:4

Příští zápas je už v sobotu 23. dubna od 16:00 hodin v Horní Moštěnici. Soupeř vyhrál 2:1 ve Vrchoslavicích a je na 8. místě tabulky. Na podzim v Kovalovicích uhrál bod za remízu 1:1, když prohrál na penalty 2:4. Poslední vzájemný zápas v Moštěnici se hrál podle historických zápisů v sobotu 2. září 2017 s výsledkem 2:2 a na penalty 3:2 pro domácí. Kovalovice to venku umí, tak je i tento soupeř k poražení.“