SK Loštice 1923 - Olomouc-Chomoutov 0:1 (0:1)

Branka: 41. Fukan.

Martin Šilberský (SK Loštice): „Divákům obě mužstva moc fotbalové krásy nenabídla. Hosté spoléhali na celoplošnou osobní obranu a brzké napadání rozehrávky soupeře, což dělalo domácím hráčům obrovské problémy. Utkání rozhodl jediný gól, kdy Fukan na konci prvního poločasu přehodil hlavičkou po trestném kopu špatně postaveného domácího brankáře. První vážnější šanci utkání měli v 19. minutě hosté. Domácí na ni odpověděli v podstatě z protiútoku. V obou případech se vyznamenali oba gólmani. Pak už jen trochu vzruchu před oběma brankami nabídla 40. minuta prvního poločasu, kdy nejdříve trestný kop loštického Švába málem skončil ve vzdálenější šibenici chomoutovské branky a domácí z následného protiútoku podržel skvělým zákrokem gólman Kulatý.

Druhý poločas byl obrazem toho prvního. Za zmínku snad jen stačí nádherná šance domácích z 55. minuty, kdy Gereš v jejím závěru přihrál pod sebe na před brankou na volného Petreckého, který trestuhodně pálil nad. V 86. minutě, mohli domácí vyrovnat ze závaru před hostující brankou, kde to minimálně dvakrát smrdělo gólem, ale ve finále míč skončil v rukou pozorného gólmana Riga.

Sokol Troubelice - SK Náměšť na Hané 5:3 (2:3)

Branky: 2. Pur, 18. Křivánek, 60. Kráčmar, 64. Janíček, 87. Lolek - 30. Řípa, 34. Dostál, 45+1. Vymětal.

Trenér Troubelic Bruno Nezval: „Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli a brzké vedení 2:0 bylo zcela zasloužené. Po druhém našem gólu přišlo uspokojení a hráči si mysleli, že je hotovo. Soupeř třemi góly otočil poločasový výsledek na svoji stranu. Mrzí mě, jaké branky jsme inkasovali. Na systém hry soupeře jsme byli připraveni, ale přesto dostaneme takové laciné branky. V kabině to bylo o přestávce výživné. Viděl jsem hráče hodně sražené po psychické stránce. Výkon nebyl od 30 minuty optimální.

V průběhu druhé půle jsme vystřídali, a hráči, kteří šli na plac hru rapidně oživili. Hrálo se na jednu bránu a postupně jsme soupeře tlačili do hlubšího bloku. Výpadek mezi 30-45 minutou nás dnes mohl stát důležité body. Nakonec byla výhra zasloužená, hlavně díky zlepšení ve druhém poločase. Hráči si konečně mohli vychutnat vítězný pokřik. Nyní se chceme připravit na venkovní utkání a přivést další body. Musíme ale zlepšit obranou fázi celého týmu a vyvarovat se individuálním chybám.“

SK Chválkovice - FK Bohdíkov 6:0 (4:0)

Branky: 25. a 29. Ciesarík, 36. z pen. a 87. Daněk, 9. Hrbáček, 78. Krieg.

Hráč Bohdíkova Lukáš Reichl: „Zápas se nám vůbec nepovedl. Kvůli zraněním a dalším vynuceným absencím nám chybělo spousta hráčů. Měli jsme problém se sestavou v zápase to bylo znát. Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany a spoléhat na brejkové situace, ale příliš brzy jsme inkasovali. Dobře hrající domácí v polovině poločasu přidali v rozmezí deseti minut další tři góly především po naších chybách a bylo prakticky po zápase. V druhé půlce se již zápas pouze dohrával. Na zápas musíme rychle zapomenout, doufat v návrat některých hráčů a připravit se na důležité domácí utkání.“

I. A třída, skupina B

TJ Sokol Určice - FC Beňov 1:2 (1:1)

Branky: 35. Paul - 13. Hrabal, 90. Navrátil.

Trenér Beňova Pavel Hošek: „Opět to nebylo jednoduché utkání. První poločas jsme odehráli velmi dobře. Drželi jsme míč, lépe jsme kombinovali a přecházeli jednoduše do útočné fáze. Domácí hráli v obranném bloku a v prvním poločase byli více méně pasivní. Ve 13. minutě utkání jsme šli do vedení po nařízeném trestném kopu Kubou Hrabalem. Domácí hrozili pouze ze standardních situací. Ve 35. Minutě utkání jsme si nepohlídali autové vhazování, míč se dostal na kopačky domácího Paula, který pěknou střelou srovnal stav utkání na 1:1. Tak skončil i první poločas.

Druhý poločas měl stejný scénář, i když domácí přidali, naše obrana byla neprostupná. Blížil se konec utkání a již to vypadalo, že o výsledku rozhodnou pokutové kopy, když přišla hrubka domácího brankáře. Dan Navrátil byl aktivní v napadání, využil toho, že brankář neměl míč ve své moci a v 90. minutě rozhodl utkání v náš prospěch. Utkání mělo přeci jen menší kaňku a to udělení červené karty domácímu brankáři. Se ziskem tří bodů můžeme být spokojeni a i ve třetím utkání jsme zůstali neporaženi.“

I. B třída, skupina A

Sokol Jezernice - Sokol Tovačov 0:8 (0:0)

Branky: 57. a 73. a 75. Šálek, 60. a 78. Mezulianík, 63. Zatloukal, 72. Pasz, 90. Soušek.

Vedoucí mužstva Tovačova Jan Bouchal: „Začátek zápasu se pro domácí tým vyvíjel velice slibně, již ve 3.minute mohli jít do vedeni, ale proti byl gólman Tovačova. V prvním poločase si připsal ještě další 2 bravurní zákroky. Tovačov svoji největší šanci z 35.minuty také nevyužil a šlo se tak do kabin za stavu 0:0, a kdyby to bylo příznivější pro Jezernici, nikdo by se nedivil.

Začátek druhého poločasu měli vyloženou šanci hráči Jezernice, další luxusní zákrok předvedl Patrik Navrátil v Tovačovské brance a poté to vypuklo. Tovačovu se povedlo něco, co se málokdy vidí – za 30 minut nasázeli Jezernici 8 branek, když si hattrick připsal Josef Šálek, 2 góly vstřelil hlavou i stoper Tomáš Mezulianík a gólové se prosadil i sniper Daniel Pasz, Petr Zatloukal a mladý Josef Soušek. Tovačov tak v neděli v 10 ráno vyloupil Jezernici debaklem!“