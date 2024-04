I když dal Tomáš Verner v zápase první tři góly a v podstatě tak svůj celek za vítězstvím nasměroval, mohla být jeho role v tomto zápase přesně opačná. Hned ve druhé minutě totiž neproměnil nařízený pokutový kop. „To mě v tu chvíli hodně mrzelo a chtěl jsem to nějak napravit. Tak snad se mi to podařilo," vysvětluje civilním zaměstnáním elektroinženýr, který našel svůj domov i práci v Ostravě.

„I tak to ale herně nebylo úplně jednoznačné, jak by se možná podle výsledku mohlo zdát. Dokázali jsme ale pronikat okénky v soupeřově obraně a postupem času se už samozřejmě naše převaha projevila," dodal.

Útočím i zezadu

Tomáš Verner má zatím v aktuální sezoně na svém kontě osm vstřelených gólů v deseti odehraných zápasech, čímž už pomalu začíná atakovat loňskou třináctku. „Na to, že jsem většinu zápasů hrál v obraně, tak jsem s tím spokojený fakt hodně. Vždy se i zezadu snažím chodit do útoků co nejvíce. Pravdou ale je, že dobrou polovinu jsem dal z penalt," říká.

Vedení musí být spokojeno

A daří se nejen Vernerovi, ale i Štítům jako celku. Z celkového počtu čtrnácti odehraných utkání totiž tento tým zvítězil hned osmkrát a další dva body si připsal po remízách. Díky tomu tak má na svém kontě 26 bodů a je pouze o skóre druhý za vedoucím Novým Malínem. Jeho náskok na trojici pronásledovatelů ve složení Žulová, Řetězárna a Ruda nad Moravou pak činí tři body.

„Já to zatím vidím velice pozitivně. Nevím, jaké plány má naše vedení, ale myslím si, že pokud i nadále budeme hrát na špici, tak musí být spokojeno," konstatuje.

Postup? Spíše ne

I když jsou na tom ale Štíty takhle dobře, na postup do vyšší soutěže to příliš nevypadá. „Kluci o tom sice někdy mluví, ale já osobně toho zastánce nejsem. Dříve se u nás hrála A třída a párkrát i krajský přebor, před pár lety jsme se ale dohodli, že budeme hrát B třídu s místními hráči," vysvětluje a dodává: „Vyšší soutěž už přece jen není úplná legrace. Všichni už navíc pomalu stárneme."

Na tréninky nemám čas

A to je pravda. Jemu samotnému je totiž už také 38 let. To sice není žádný věk, pro fotbalistu už ale přece jen začíná být trochu hraniční. Proto také přiznává, že už žádné vyšší ambice do budoucna nemá. „Ač jsem dostal nabídky z Bludova i jiných týmů, musel jsem je odmítnout. Potřeboval bych totiž trénovat a na to nemám, i proto, že trávím celé týdny v Ostravě, moc času. Přemýšlel jsem i nad dráhou trenéra, ale na pořadu dne to zatím není. Do budoucna to ale vyloučit nemohu," uzavřel.