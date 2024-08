„Jsem tam sponzor, klub má své vedení. Zůstane to, jak to je. Nic se nemění. Pomáhám jim tam nejen finančně, ale celkově mě to na té dědině bavilo,“ řekl jasně Bohuslav Charvát.

„Očekává se, že budu sponzorem i v Zábřehu. Peníze nejsou, musí se shánět a budeme to shánět na dvě strany. Olešnice je stabilizovaná. Zábřeh s tím rozpočtem, co má, tak je také v pohodě,“ dodal.

Zatímco shání hráče do Zábřehu, tak domlouvá také posily do Olešnice. Například uničovského kanonýra Aleše Krče. „Chtěl jít do Olešnice, kde se domluvil s kluky. Má tam nějakou partu, ale do Zábřehu dveře zavřené nemá,“ odpověděl na otázku, zda nebyl třetiligový útočník variantou také pro Sulko.

Stejně tak zkušený, hlavně divizí ostřílený, Jan Tögel. „Kdybychom tvořili tým na divizi, tak bychom s nimi případně počítali,“ dodal.

Hned ve třetím kole jej tak čeká zajímavý souboj. Zábřeh pojede do Olešnice. „Bude to pro mě pohodový zápas. Přijeďte se podívat. Já se na to těším. Vždycky jsem chtěl s Olešnicí Zábřeh porazit, teď to budu mít náročnější,“ pousmál se. Má pravdu, Olešnice je po dvou kolech společně s Mohelnicí jedním ze dvou týmů, který je stoprocentní. Porazila doma Prostějov B a zvládla duel v Čechovicích. To Zábřeh zapsal výhru v Brodku u Přerova, ale doma padl s Mohelnicí.