Dva pokutové kopy navíc byly k vidění již v průběhu základní hrací doby, po jednom na každé straně.

První proměnil hned v 5. minutě rapotínský veterán Jaroslav Klemsa, jenž tak potrestal Bráblíkův faul a poslal svůj celek do vedení.

Později měli o něco více ze hry hosté, paradoxně však znovu udeřilo na druhé straně, když z rychlého protiútoku zvyšoval na 2:0 David Boško.

Po přestávce Jeseník začal postupně zvyšovat svoji aktivitu a s přibývajícím časem měl stále více navrch a Rapotín zuby nehty bránil svůj náskok.

V 75. minutě ale domácí fotbalisté za cenu faulu zastavili v pokutovém území Matěje Planého a jesenický kanonýr Petr Kutal z nařízené penalty snížil.

Stejný hráč navíc o několik okamžiků později ze skrumáže vyrovnal a už tak nervózní utkání začalo solidně gradovat.

V nastaveném čase zastavil nedovoleně akci soupeře David Scheuter, když tvrdě atakoval Samuela Planého, za což okamžitě vyfasoval červenou kartu. Po tomto momentu se na hřišti strhla šarvátka několika hráčů.

Jen několik vteřin před závěrečným hvizdem pak rozjel Rapotín poslední akci, kdy domácí kapitán Klemsa upaloval zcela sám na bránu, jenže svou tutovku neproměnil.

Jeho střelu bravurně zlikvidoval sedmnáctiletý jesenický gólman Kružík, který byl hlavním hrdinou i v následném penaltovém rozstřelu, v němž Jeseník dokonal obrat.

Ohlasy trenérů:

Radim Netopil (Rapotín): „Jsem samozřejmě dost zklamaný. Klukům jsem o půlce říkal, že k úspěchu se dopracujeme vstřelením třetí branky, což se nám ale nepovedlo. Kdybychom zpřesnili finální nahrávku, mohli jsme tam jít několikrát sami na bránu, bohužel… Soupeř se dostal do hry díky penaltě a pak se zase projevila naše slabina, když jsme nedokázali ubránit standardku. Musím se přiznat, že v tento moment jsem měl strach, abychom to uhráli alespoň na bod. Navíc v nastavení jsme zahodili tutovku. Penalty mě mrzí, tři jsme nedali, to už je hodně.“

Libor Sláma (Jeseník): „Nám nevyšel úvod utkání, když jsme na začátku zbytečně inkasovali z penalty, která ale byla oprávněná. Potom jsme hráli dobře, jenže vinou nezkušenosti si necháme dát z brejku gól na 2:0. Druhou půli jsme byli výrazně lepší. Rapotínu dělal velké problémy především Matěj Planý, který odehrál výborný zápas. Právě po faulu na něj se nám podařilo z penalty snížit a pak ze standardky i díky důrazu vyrovnat. Jsem rád, že jsme uspěli na penalty, které nám zatím moc nejdou. Věřím, že ubojované dva body budou pro naše mladé mužstvo povzbuzením do dalších bojů.“

TJ Jiskra Rapotín – FK Jeseník 2:3 (2:0) Penalty: 4:5

Branky: 5. Klemsa (pen.), 31. Boško – 75. (pen.) a 81. Kutal. Rozhodčí: Trávníček - Perutka, Foral. ŽK: Klemsa, Ševčík, Charvát, Kocourek – Sytař. ČK: 91. Scheuter (Rapotín). Diváci: 200.

Rapotín: Rohoň – Rýznar, Šabo (86. Morong), Scheuter, Šebela – Ševčík, Musílek – Körner (46. Charvát), Klemsa, Drozd (63. Kocourek) – Boško. Trenér: Radim Netopil.

Jeseník: Kružík – Bráblík, Křivohlávek, Zrník, Tulis (54. Sytař) – M. Planý, Horák (54. Kubánek), Janíček, Bouchal (71. S. Planý) – Furik, Kutal. Trenér: Libor Sláma.