„Celkově to bylo hodně dobré, protože ten první zápas doma nám příliš nevyšel a do dalšího jsme už tak šli mnohem lépe připraveni. A vytáhli jsme z něj maximum," usmívá se 24letý střelec, který díky tomuto hattricku dosáhl už na velice obstojných patnáct přesných zásahů.

„První gól padl poté, co jsem před šestnáctkou zachytil odražený míč a následně překonal gólmana střelou po zemi k tyči. Na druhou mi přihrával Peťa Kutal, který zatáhl balon po křídle, dal mi ho pod sebe a já ho jen doklepl do branky. Na ten třetí si pak už moc dobře nevzpomínám, bylo tam hodně emocí," dodává stále ještě s úsměvem fanda pražské Slavie a Barcelony.

Zatímco jinde musí úspěšný střelec zaplatit pokutu buď ve formě příspěvku na závěrečnou, anebo rovnou nějakého alkoholu na oslavu vítězství, v Bernarticích se to, alespoň podle Červeňákových slov, řeší vždy společně. A je jedno, kdo ty potřebné góly dá. „Spoluhráči byli po zápase samozřejmě šťastní. Na druhou stranu ale od nás ty góly očekávají a věří nám. Po zápase pak samozřejmě nějaké ty společné flašky na oslavu padly," konstatuje.

Loňsku se asi nepřiblížím

Jak už bylo zmíněno výše, má na svém kontě tento borec již patnáct gólů, což mu stačí v tabulce střelců na solidní pátou pozici. Žádné konkrétní cíle si ale v tomto směru nestanovil. „Jak to přijde, tak to prostě přijde. Hlavní je jít do každého zápasu s tím, že si jdeme pro výhru. A to ostatní už se pak většinou dostaví," říká jenom.

Je ale pravda, že ke svému loňskému výkonu v podobě úctyhodných 43 přesných tref se ještě zdaleka ani nepřiblížil. „Určitě by bylo fajn se tomu přiblížit, ale reálně to moc nevidím. I vinou dlouhodobějšího zranění třísel mi totiž úplně nejlépe nevyšel podzim a teprve teď se do toho konečně pořádně dostávám," vysvětluje.

Fotbal prostě žereme

I tak ale může být povoláním dělník ve výrobě sprchových koutů a interiérů tramvají nadmíru spokojen. Jeho tým je totiž v tabulce soutěže na druhém místě. Na první Mikulovice už sice ztrácí celých sedm bodů, ještě o bod větší je ale jeho náskok na třetí příčku, kterou okupuje Bohdíkov.

„Naše síla tkví v tom, že jsme všichni mladí a fotbal prostě žereme. A náš trenér ho pak žere možná ještě tak desetkrát více než my," směje se. „Navíc se všichni známe už odmalička, takže už jsme za tu dobu sehraní," dodává.

S postupem by problém být neměl

Tým do I. B třídy poprvé postoupil v covidové sezoně 2019/2020. Neměl tedy do ní ten úplně nejveselejší start. Postupem času se z něj ale stal jeden z adeptů na brzký posun ještě o úroveň výš.

„Myslím si, že pokud zůstaneme takoví, jací jsme, neměl by s tím v následujících sezonách být problém. I. A třídu bychom si vyzkoušeli rádi. Nejdříve pro nás byla I. B třída obrovským skokem. První rok v ní jsme se tedy jen tak okoukávali a v tom dalším už začali vyhrávat. Možná by to nějaký podobný vývoj nabralo i tam," přemýšlí.

A i díky těmto důvodům zatím Peter Červeňák nepřemýšlí o žádném přestupu. „Pár nabídek do vyšších soutěží jsem měl, ale tady jsme do toho šli s tím, že bude lepší to nejdříve vykopat spolu. Kdyby pak přišlo něco opravdu dobrého, uvažoval bych o tom. Zatím ale jednoznačně zůstávám v Bernarticích," uzavřel.