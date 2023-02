Podzim jim zkomplikovaly absence. Nyní už ale ve Zvole plánují střed tabulky

Minule skončili v C skupině I. B třídy na desáté příčce, nyní jsou po podzimu ve skupině B dvanáctí. Fotbalisty ze Zvole na Šumpersku drtila v dosavadním průběhu zejména špatná docházka na zápasy způsobená prací. To by se teď ale mělo změnit, a tak je očekáváno zlepšení.

SK Zvole | Foto: Archiv SK Zvole

„Podzim se nám nepovedl. Měli jsme problémy zejména s prací hráčů, kteří dělají dvanáctky a tak jsme často venkovní zápasy nehráli kompletní. Třeba v Kožušanech a Prostějově jsme hráli v osmi lidech. Dále jsme měli i plno zraněných. A v tabulce se to bohužel projevilo," hodnotil zápas kouč i předseda Zvole v jedné osobě Petr Dvořák. Špatná docházka způsobena mnoha nefotbalovými okolnostmi se také projevila i na zápasech, ve kterých měli jeho svěřenci herně navrch. „Kvůli absenci brankáře jsme zbytečně remizovali s Hněvotínem a béčkem Šternberka, proti kterému jsme vedli už 3:0" přiznal. Obrovské množství změn Tento tristní stav, který se navíc stále zhoršoval a ohrožoval klub na jeho konkurenceschopnosti tak bylo zapotřebí nějakým způsobem řešit. A nutno dodat, že ve Zvole se to podařilo více než dobře. Muselo kvůli tomu dojít k mnohem většímu počtu změn v kádru, než je v klubech na této úrovni běžně zvykem. Nový kouč Šumperku Málek: Nikdy jsem si nechtěl od hokeje odpočinout „V průběhu podzimu jsme udělali narychlo nějaké přestupy. Jelikož nám brankář Šikl odjel pracovat do Norska, přivedli jsme za něj Skývu z Rapotína. Dále jsme přivedli hráče Daniela Barcala z jihomoravského Rajhradu a velkou posilou je dlouhodobý kapitán Zábřehu Martin Novák, kterého jsme přivedli teď v zimě. Kromě Šikla odešli ještě Jančík a Fiedler do Nedvězí a Hejtmánek do Palonína," vypočítává Dvořák. Lepší zítřky na obzoru? Nyní už ale dle jeho slov hráči, kteří museli pracovat na dvanáctihodinové směny, pracují jen osm hodin denně a ve Zvole se tak už netrpělivě vyhlížejí lepší fotbalové časy. K těm by měla samozřejmě dopomoci i kvalitní zimní příprava. „Začali jsme 28. ledna. Budeme se chtít hlavně zaměřit jak na obranu, tak i na koncovku. V každém zápase totiž máme obrovské množství šancí a nejsme schopni je proměnit," konstatuje. „Máme na programu také pár přátelských utkání, ať už se Sudkovem, Mohelnicí, Oskavou a generálku si dáme s Maletínem," dodává. A jaké jsou jarní ambice Zvoleckých, kteří z celkového počtu čtrnácti zápasů zvítězili jen třikrát, čtyřikrát brali po bodu a se třinácti body pod sebou v tabulce nechávají pouze Velký Týnec s jedenácti body a Smržice, které nebodovaly ještě ani jednou? FOTO: Přestřelka bez vítěze. Šumperk v přípravě remizoval s béčkem Opavy „Budeme chtít hlavně udržet I. B třídu, hrát pohledný fotbal a také se vyhnout i záchranářským pracím. Střed tabulky by byl ideální. A po sezoně začít budovat nový kádr," vyjmenovává kouč. „Řekl bych, že největší šanci na postup mají Hodolany. Ty totiž kromě velice kvalitního kádru mají i naprosto úžasnou podporu fanoušků. Nechci snižovat ani Kožušany nebo Slatinice, ale myslím si, že Hodolany to nějak ukopou," dodal ještě Petr Dvořák na úplný závěr.

