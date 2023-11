Pomalý rozjezd nováčka, málo gólů a zranění opor. Postřelmov hledá útočníka

Fotbalisté Postřelmova neprožili ideální vstup do premiérové sezony v krajském přeboru. Na výhru čekali až do desátého kola, do té doby však jako jeden z mála týmů obrali druhý Bělotín. Museli se však potýkat se špatnou produktivitou i zraněními opor.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Postřelmova porazili v regionálním derby nejtěsnějším rozdílem sousední Zábřeh. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Osobnost Deníku V půlce podzimu vyměnil Kašník okres za I. B. Jednou chci hrát třetí ligu, hlásí V minulé sezoně dal dvacetiletý Sebastian Kašník v jesenickém okresním přeboru dvacet… Přečíst článek > Devět zápasů, dva body za dvě bezbrankové remízy. Tak odstartoval nováček z Postřelmova do sezony krajského přeboru. Nezáviděníhodná situace. Poté ale přišla první výhra s Mohelnicí a nakonec dokázal za polovinu sezony nahrát Postřelmov 15 bodů. „Až na duel s Rapotínem, kdy se nám první poločas nepovedl a dostali jsme v něm tři góly a červenou, jsme odehráli vyrovnané partie,“ hodnotil trenér Radim Netopil. Měl pravdu. Jeho tým s nikým výrazně nepropadl. Kromě porážky 1:5 v Brodku u Přerova prohrával maximálně o gól či dva. „Doma jsme těsně padli s prvním Medlovem, remizovali jsme s druhým Bělotínem, kdy jsme dokonce měli dvě šance, abychom utkání rozhodli,“ vypočítával Netopil. Kouč Zábřehu: Musíme si říct, co dál. Někteří si myslí, že budou hrát pořád Právě střelecká potence nejvíce trápila jeho tým. Kromě utkání v Dolanech, kde vyhrál Postřelmov 3:1, se mu ani jednou nepodařilo dát více než jednu branku v zápase. Celkem dal 14 gólů v 15 duelech. „Šli jsme do sezony bez útočníka. Měli jsme plán, že by Honza Nimrichtr hrál falešnou devítku, ale zranil se, rovněž byl dlouho mimo Nýdecký, takže Nimrichtr musel hrát ve středu. Zkoušeli jsme tam ostatní kluky, kteří obstáli, ale šlo vidět, že typického útočníka nemáme a góly nepřicházely. Proto jsme nebodovali ani po dobrých výkonech,“ glosoval Netopil. Rovněž zranění byla totiž pro jeho tým klíčová. Kromě zmiňovaných Nimrichtra s Nýdeckým vynechal téměř celý podzim také zkušený Petr Klos. „Na tyhle tři jsem hodně spoléhal. A spolu se na hřišti potkali pouze v jednom poločase. V Dolanech a bylo to vidět, protože jsme tam hráli opravdu dobře. Máme díky nim silný střed a spolupracují s šikovnými křídly,“ říká Netopil. Paradoxně první výhra i několik dalších bodů uhrál Postřelmov v době, kdy se mu zranil nejlepší střelec Jan Nimrichtr. Kouč Postřelmova však může být spokojený s defenzivní činností. Na to, že se jeho tým dlouho pohyboval na úplně posledním místě a nyní je třináctý, inkasoval pouze 23 branek. Méně jich obdržely pouze čtyři týmy. „Směrem dozadu jsme po postupu udělali pár změn. Stáhli jsme tam například Holana, který hrával křídlo a máme tak rychlou obranu. Bylo to ku prospěchu. Navíc také gólmani zachytali slušně. Ač tedy v prvních zápasech, než jsme si zvykli na tempo, tak jsme nějaké laciné góly dostali, ale to se zlepšilo,“ hodnotil Netopil. Doma jízda, venku bída. Brodek postavil nový tým, který sráží výpadky. Co změny? Jeho tým navíc neměl úplně přívětivý los. Doma čelil z osmi zápasů v šesti týmům z top šestky. „To nám nepomohlo, protože jsme si mysleli, že doma budeme silnější a sbírat body,“ přiznal Netopil. Na jaře by tak jeho tým měl doma hrát s tabulkově snadnějšími soupeři. „Před sezonou jsme si říkali, že bychom mohli za podzim získat patnáct až dvacet bodů. I kvůli losu jsme na spodní hranici. Ale i vzhledem k tomu, že jsme se museli adaptovat na vyšší soutěž, přišli čtyři noví hráči a součinnost příliš nebyla, tak můžeme být spokojeni,“ dodal Netopil. Aby tým na jaře získal ještě více bodů, chtěl by přivést útočníka. „Děláme, co můžeme. Snažíme se někoho sehnat, ale nemáme podmínky na to, abychom se o někoho šikovného přetahovali s jiným týmem. Navíc jsem skeptický, jestli nám někdo někoho v zimě uvolní,“ je si vědom Netopil. Přesto by mohl jeho tým být výrazně posílen. „Největší posílení bude v době, kdy budeme všichni zdraví. Na konci už Nýdecký, Klos i Nimrichtr zdraví byli, tak snad jim to vydrží,“ doufá kouč. S přípravou pak tým začne už 9. ledna. Hráče čeká dvakrát tělocvična a jednou výběh. V únoru bude už Postřelmov trénovat dvakrát na umělce v Zábřehu a jednou v týdnu zamíří do tělocvičny. V plánu je také sehrát zimní turnaj v Mohelnici.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu