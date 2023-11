Nováček z Postřelmova díky jedinému gólu ze druhé půle uspěl v sobotu doma v nervózním derby proti sousednímu Zábřehu. Na svého geograficky nejbližšího protivníka se tak v tabulce krajského přeboru na závěr podzimu bodově dotáhl.

Fotbalisté Postřelmova porazili v regionálním derby nejtěsnějším rozdílem sousední Zábřeh. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Souboj dvou trápících se týmů pak příliš pěkného fotbalu nenabídl a na hřišti bublaly hlavně emoce. Sudí dohromady rozdal hned deset žlutých karet, z toho osm na straně hostů, kteří v samotném závěru vyfasovali i dvě červené a po skončení utkání cítili křivdu.

V barvách Sulka následně při jeho potížích se sestavou absolvoval tentokrát celé střetnutí na hřišti i trenér Zdeněk Opravil. Mužstvo tak z lavičky vedl asistent Jaroslav Appl.

„Věděli jsme, že v takovém utkání, kdy se hraje o šest bodů, bude hrát velkou roli disciplína, navíc na půdě nováčka a v derby je to vždycky těžké. Víme, co se tady dělo minule s Mohelnicí. Nechci sudí vinit z tendenčního vedení zápasu, ale dojeli jsme právě na nekázeň,“ konstatoval zklamaně zábřežský Jaroslav Appl.

„Pochopím udělení žluté karty za faul, ale my jsme jich nasbírali hned několik, které pramenily z řečnění a konfrontace s rozhodčím, tím jsme se eliminovali ze hry, nemůžete hrát fyzický fotbal a ustupujete ze soubojů. Navíc dvěma vyloučeními jsme se poznamenali na úvodní jarní kola,“ litoval dále asistent fotbalového Sulka.

„Teď máme s Postřelmovem shodně po patnácti bodech a v odvetách tedy budeme bojovat o holé přežití, zkrátka o záchranu. A co říct k samotnému zápasu? Soupeř vyrážel z bloků do brejků, byl nebezpečnější, proto může slavit. My jsme mnohdy jen platonicky drželi míč, na krásu se nehraje,“ dodal Jaroslav Appl.

Aktivnější Postřelmov však svou optickou převahu dlouho nedokázal využít a několik závarů v zábřežské šestnáctce skončilo pro domácí fotbalisty bez kýženého efektu.

Těsně před poločasem se potom neujala ani tvrdá střela zcela volného Tomáše Holana, kterou gólman hostů Lukáš Toman dokázal zkrotit.

Domácí se nakonec dočkali gólu až po hodině hry, kdy se i s notnou dávkou štěstí prosadil Jan Nimrichtr.

Poté ale Postřelmov na chvíli polevil a několik náznaků šancí si ze standardek vytvořili i hosté ze Zábřehu, leč další nebezpečné pokusy se později zrodily znovu na druhé straně.

Nejprve z boku prověřil zábřežského brankáře Miroslav Rýznar, potom si právě s ním bleskově vyměnil míč opět Tomáš Holan, svou tutovku ale zahodil.

Závěr vyhroceného duelu už hosté dohrávali bez vyloučených Václava Holíka a Radka Žáka, Postřelmov si tak těsný náskok pohlídal.

„Začátek jsme hráli dost nepřesně, ale od nějaké třicáté minuty se naše hra zlepšila, bylo tam několik průnikových situací, po jedné z nich šel Holan sám na bránu. V aktivitě jsme pokračovali i po přestávce a byli rozhodně více nebezpečnější, Zábřeh žádnou opravdu vyloženou šanci neměl,“ přidal své dojmy kouč Postřelmova Radim Netopil.

„Ke konci jsme už chodili do otevřené obrany a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. A ty emoce? K fotbalu to prostě patří, Zábřeh měl plno žlutých, ale většinou za řeči, rozhodčí si zkrátka nenechal nic líbit. Naši hráči udrželi emoce více na uzdě, proto jsme ty karty nedostávali. Můžeme se bavit, že některé situace se daly asi posoudit jinak, ale tak to bývá většinou v každém utkání,“ dodal Radim Netopil.

TJ Postřelmov – SK SULKO Zábřeh 1:0 (0:0)

Branka: 60. Nimrichtr. Rozhodčí: Šteier – Kouřílek, Pekárek. ŽK: Hamal, Šafář – Holík, Matějček, Žanda, Kováč, Puchr, Žák, Opravil, Appl. ČK: 82. Holík, 87. Žák (oba Zábřeh). Diváci: 220.

Postřelmov: Arbeit – Blaťák, Matura, Holan, Rýznar, Nýdecký, Wiesner (84. Dus), Nimrichtr, Jurásek, Hamal, Šafář (90. Lozyňskyj). Trenér: Radim Netopil.

Zábřeh: Toman – Holík, Knápek (75. Holík), Matějček, Žanda, Podhorný (61. Paclík), Kováč, Puchr, Žák, Vaňourek, Opravil. Trenér: Zdeněk Opravil.