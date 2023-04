Po podzimním příchodu odešel tvořivý střední záložník Marek Šichor, který týmu hodně pomohl, se vrátil do Olešnice, která notně posílila a ráda by se posunula z posledního místa výš a zachránila se.

„Přišel na výpomoc, když jsme měli nějaké zraněné. I on si chtěl orazit z Olešnice. Domluva byla do konce podzimu a má s panem Charvátem nadstandardní vztahy a tím, že to v Olešnici dopadlo, jak dopadlo, tak se vrací, aby jí pomohl se záchranou,“ potvrdil kouč Radim Netopil.

„Určitě je to kvalitní hráč, ale zrovna na postu středních záložníků máme kvalitu a kvantitu. Je to lepší, než kdyby nám odešel křídelní útočník. Ale každý odchod je pro nás ztráta, protože máme béčko, chceme hrát dvě soutěže a počty nejsou úplně vysoké. Když přijde v sezoně nějaké zranění, tak se asi budeme třepat,“ dodal.

Další ztráta je v podobě zranění Davida Šafáře, kterého potkal nepříjemný moment v přípravném duelu se Zábřehem. „Má zlomené hlezno, takže o něj přijdeme pro jarní část,“ přiblížil Netopil.

Zajímavá situace nastala u nejlepšího střelce týmu Martina Bačíka, který se postaral o třináct podzimních branek Postřelmova. Mluvilo se o zájmu Olešnice, kde v minulosti působil, ale zůstává hráčem Postřelmova. „Bohužel je z pracovních důvodů hodně zaneprázdněný, takže nám jen občas vypomůže a nebude se pravidelně účastnit zápasů,“ sdělil kouč.

Další produktivní borce Tomáše Holana (13 branek), Ondřeje Nýdeckého a Jana Nimrichtra (oba 8 branek) klub udržel. „Martin je zaručená kvalita a dává góly pravidelně, takže bude ztráta, pokud jej nedokážeme nahradit. Ale v přípravě se nám to docela dařilo. Uvidíme, jak to s ním bude, třeba polovinu zápasů odehraje,“ přeje si Netopil.

V zimním období se lídr I. A třídy zúčastnil turnaje v Mohelnici, na kterém porazil tři týmy z vyšší soutěže z krajského přeboru - Rapotín, Litovel či Zábřeh a remizoval s Lošticemi, které hrají stejnou soutěž. Duel s Mohelnicí se neuskutečnil.

Posila z krajského přeboru

Dlouho to vypadalo, že do Postřelmova žádná nová tvář nepřijde, nakonec se ale povedlo dotáhnout přestupy dvou hráčů. Velkou posilou by měl být stoper Petr Klos, který poslední sezony strávil v Medlově v krajském přeboru.

„Brali jsme ho jako kvalitního hráče a věříme, že to prokáže a pomůže nám. Víme o něm, že je to univerzální hráč, který je schopen nastoupit na více postech. Uvidíme, kde nás bude tlačit bota,“ přiblížil Netopil.

Druhým novicem je Tomáš Neumann, který přišel z Leštiny. „Je to také posila spíše do defenzivy. Jedná se o leváka, který může hrát i krajního obránce. I když hrál okresní přebor, tak má zkušenosti z krajských soutěží. Je to fotbalista, který má něco za sebou. Přál jsem si ho, protože si jej pamatuji z Leštiny a vím, že má fotbal rád a když bude trénovat, tak by nám mohl pomoci a zapadnout do systému,“ okomentoval Netopil.

Postup? Je ve hře

Úvodní kolo čeká Postřelmov už o víkendu na půdě Leštiny a započne tak cestu za případným postupem.

„Vzhledem k našemu postavení chceme skončit do třetího místa. Cokoliv jiného by byl alibismus. Moje přání je, abychom zůstali nejhůře druzí. Mají se totiž rozšiřovat divize a předpokládám, že by mohlo postoupit více týmů, takže bychom posun do vyšší soutěže mohli zvážit a nechceme si horším umístěním zavřít dveře nahoru,“ prohlásil Radim Netopil.

