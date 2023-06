/KANONÝR DENÍKU/ To byl zápas! V rámci 26. kola skupiny C olomoucké I. B třídy hostila…

Až do posledního kola se bojovalo o postup do krajského přeboru. A to i přesto, že bylo dlouho dopředu jisté, že I. A třídu vyhrají celky Bělotína (sk. B) a Určic (sk. A). Z krajského přeboru totiž postoupil z druhého místa do divize Kostelec na Hané a uvolnil tím místo pro lepšího ze dvou druhých míst I. A tříd.

O postupové místo si to rozdal na dálku Postřelmov s Chválkovicemi, oba týmy vyhrály, ale Postřelmov ve 26 zápasech získal o dva body více, díky čemuž dostal přednost.

„Postup nám byl nabídnut a my jsme jej přijali. Definitivum jsme získali až v sobotu díky naší výhře a také vítězství Kostelce. Hned na závěrečné jsme to začali řešit a dali jsme si za cíl přivést nějaké hráče, což se povedlo,“ prozradil trenér Postřelmova Radim Netopil.

V kádru nově přivítá Martina Kupčíka, který přijde na volný přestup z Rapotína. Ze stejného týmu zamíří do Postřelmova také Miroslav Rýznar a prozatím poslední potvrzenou posilou je z divizního Šumperku Robert Jurásek.

„Další hráče máme rozjednané, ale nebudu jmenovat, protože ještě povedeme jednání a nic není jisté. Jedná se však hráče do krajních prostor, protože tam potřebujeme posílit. Mohl by se nám také vrátit jeden mladý kluk ze Šumperku,“ sdělil kouč.

Z Medlova by pak rád získal brankáře Jaromíra Neséta. „Jsem s ním předběžně domluvený, tak věřím, že to dopadne,“ komentoval.

Odchody pak Postřelmov nehlásí žádné. Ač tedy v systému FAČRu lze registrovat volný přestup Petra Klose do Dubicka. „Ale máme příslib, že zůstane u nás. Chce hrát sice doma v Dubicku, ale asi se to odloží, protože klub spadl z okresu do III. třídy, kterou Peťa hrát nechce, což asi budou akceptovat. Bylo by to pro nás dobře, protože je to dobrý hráč,“ uznal Netopil.

V konečné tabulce uplynulé sezony nakonec Postřelmov zaostal za vítěznými Určicemi o dvanáct bodů. „Jsme ale spokojeni, protože podzimní část byla vysoce nadstandardní a pokud započteme i předehrávku, tak jsme na jaře uhráli jen o šest bodů méně. V kontextu podzimu to vypadá jako ústup i kvůli tomu, že Určice udržely fazonu a odskočily nám. Ale přišli jsme v zimě o Bačíka a Šichora, plus tam byla zranění a kolikrát jsme dohrávali s kluky, kteří měli v nohách zápas za béčko. Jedná se ale o nejlepší umístění v historii klubu,“ hodnotil Netopil.

Nyní tak čeká jeho svěřence příprava na vyšší soutěž, se kterou by tým měl začít 17. července. „Chtěl jsem, aby měli kluci měsíc oddech. Je ale pravda, že se příprava plánovala těžko, protože krajský přebor začíná o týden dříve než I. A třídy,“ řekl kouč.

Nic ale měnit nehodlá. „Chceme se prezentovat pořád stejnou hrou, tedy být silní na míči a hrát agresivní fotbal založený na kondici. Věřím, že v kraji můžeme hrát důstojnou roli,“ uzavřel Radim Netopil.