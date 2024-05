I přes pomalejší rozjezd si fotbalisté Postřelmova nakonec v sobotu dopoledne na svém hřišti připsali další jednoznačný výsledek. Už počtvrté za sebou pak nováček letošního krajského přeboru zvítězil minimálně čtyřgólovým rozdílem.

Penalta Roberta Juráska v sobotním utkání Postřelmov - Určice. | Video: Miroslav Pergl

Během zmíněných klání nasázel úctyhodných jedenadvacet branek. Podruhé v řadě na domácím trávníku přispěl ke tříbodovému zisku hattrickem nejlepší střelec týmu Jan Nimrichtr.

Proti notně oslabeným Určicím, které honí záchranu v soutěži, se však postřelmovští hráči i přes zjevnou převahu dlouho nemohli prosadit a diváci v první půli byli svědky především řady nedotažených domácích akcí.

Mezi ty největší bezesporu patřila situace, kdy kapitán Nýdecký ke konci úvodního dějství skvěle našel nabíhajícího Blaťáka, který však na malém vápně ve skluzu zamířil jen těsně vedle tyče.

„S výkonem mohu být spokojený, s koncovkou už tolik ne. Třeba dneska jsme šli třikrát sami na gólmana a ani jednou nevystřelíme, to jsem ještě nezažil,“ litoval domácí trenér Radim Netopil řady zahozených šancí.

Až ve 40. minutě se Postřelmov dočkal a úvodní trefu měl na svědomí, kdo jiný než Jan Nimrichtr, když lehkým obloučkem poslal míč do sítě. Navíc o chvíli později zamířil po jeho akci Rýznar z dobré pozice vysoko nad.

Domácí aktivita pokračovala i po přestávce, definitivní uklidnění pro Postřelmov poté přinesla až proměněná penalta z kopačky zkušeného Roberta Juráska.

Zdroj: Fb Žijeme Rychovem

Následně upaloval zcela sám na gólmana Janíček, jenže místo střely volil kličku a nakonec ani nezakončil. Jak se zachovat v předbrankovém prostoru tak musel znovu ukázat až snajpr Nimrichtr, jenž uklidil balón k tyči. V dalším brejku záhy neuspěl střídající Šincl, když jeho pokus brankář skvěle lapil.

Potom však domácí dokonale rozebrali soupeřovu defenzivu a Nimrichtr do prázdné klece dokonal svůj druhý domácí hattrick v řadě. A tímto uzavřel skóre do konečné podoby. Výhra Postřelmova ale mohla být klidně daleko výraznější.

Jenže Rýznarova trefa po akci Juráska neplatila kvůli ofsajdu a poté spálil další naprostou tutovku Šincl, který utekl do brejku, jenže na poslední chvíli mu obránce vypíchl míč.

„Herně jsme tentokrát dominovali celý zápas. Věděli jsme, že soupeře sužuje marodka, sestavu proti nám doplnil o dorostence, hosté to měli těžké. Navíc my teď hrajeme v naprosté herní pohodě, což bylo vidět,“ řekl dále Radim Netopil.

„Dlouho se nám sice nedařilo dát gól, ale jakmile jsme z penalty upravili na dva nula, věřil jsem, že utkání bez problémů zvládneme. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, ale protivníka podržel gólman, navíc, jak už jsem uvedl, jsme se trápili v koncovce,“ dodal postřelmovský kouč.

„I přes výsledek hodnotím zápas pozitivně, neboť máme velkou marodku a musel jsem povolat další dorostence a kluci si alespoň vyzkoušeli krajský přebor. Škoda, že jsme neudrželi poločas na nula nula, možná by pak byl protivník nervóznější a nemuseli jsme dostat tolik gólů,“ hodnotil duel trenér Určic Petr Gottwald.

„Vzhledem k průběhu však není ten výsledek až tak hrozivý, navíc si cením toho, že nám naši mladí kluci chtějí pomáhat a postupně je tak můžeme zapracovávat do sestavy. Postřelmov ukázal svou sílu, je to kvalitní mužstvo, jeho poslední výsledky hovoří za vše. Pro nás to dneska byla docela dobrá lekce,“ dodal určický lodivod.

TJ Postřelmov – Sokol Určice 4:0 (1:0)

Branky: 40., 67. a 77. Nimrichtr, 61. Jurásek (pen.). Rozhodčí: Konečný – Sedláček, Látal. ŽK: Grulich, Slezák. Diváci: 150.

Postřelmov: Max – Blaťák, Holan, Klos (74. Dus), Jurásek, Matura, Lozyňskyj (46. Šincl), Janíček (72. Straka), Nýdecký, Rýznar, Nimrichtr. Trenér: Radim Netopil.

Určice: Vičar – Grulich (62. Frehar), Svačina (74. Petyrek), Paul, Mašek, Jeglík, Piňos, Slezák, Vaverka, Škrabal (69. Melka), Rus. Trenér: Petr Gottwald.