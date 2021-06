Po dlouhé pauze způsobené covidem bojuje spousta klubů s nedostatkem hráčů. To ale není důvod, proč Haňovice putují o soutěž níž. „Je to spíše o výkonnosti, která už není taková. Viděl jste tabulku, která byla v minulé sezoně,“ hodnotil sekretář Haňovic Vlastimil Přidal.

Narážel tím na to, že tým získal v nedokončeném ročníku pouhý jeden bod z deseti zápasů a měl skóre 7:40. „Z jedné stránky mě to mrzí, ale z druhé je potřeba něco vyhrát, aby hráči měli z fotbalu zábavu a potěšení,“ dodal.

Spokojenost v Postřelmově

Zato v Postřelmově jsou šťastní. „Toužili jsme po postupu delší dobu. Směřovali jsme k němu a přáli jsme si jej,“ prozradil s úsměvem předseda Postřelmova Radek Mičunda.

A radost jim nepokazilo ani to, že si vyšší soutěž nevykopali na trávníku. „Bohužel jsme si to nemohli uhrát na hřišti a asi si postup tolik nevychutnáme, ale jsme spokojeni. Měli jsme nejvíce bodů a nejlepší koeficient z odehraných zápasů, takže si jej nárokujeme,“ pokračoval Mičunda.

„Navíc je to taková třešnička, že se nám posun podařil po dvou, třech letech, co jsme se o něj snažili a ještě máme nový areál,“ dodal předseda.

Filozofie

A Postřelmov určitě nemá v plánu hrát v I. A třídě druhé housle. „Myslím si, že máme dobrý kádr. Více jak polovina našich kluků kopala za svůj život vyšší soutěž, než je A třída,“ objasnil Mičunda.

Ten chce navíc dostát postřelmovské filozofii a do startu ročníku přivést ještě dvě posily. „Mám dva hráče rozjednané, ale jestli to dopadne, o tom je zatím předčasné mluvit. Máme filozofii, že by měl každý rok někdo přijít, ale vždycky musí mít trošku vazbu na partu, na Postřelmov a musí za něj chtít bojovat,“ uzavřel Mičunda.