A Nimrichtr dal gól také v Lošticích a hned v osmé minutě poslal svůj tým do vedení. „Věděli jsme, že v Lošticích nás nečeká nic lehkého. Jarní část loňské sezóny měly Loštice skvělou a tušili jsme se, že na to budou chtít navázat. Povedl se nám vstup do utkání. Již v sedmé minutě jsme zakombinovali po pravé straně, což vyústilo v centr Tomáše Holana do malého vápna a navrátilec Jan Nimrichtr už si věděl rady,“ hodnotil sekretář Postřelmova Ondřej Panák.

Za domácí srovnal ve dvacáté minutě Faltýnek, ale druhou porážku Loštic v sezoně tím neodvrátil.

„Po našem gólu jsme nepustili soupeře za půlku, ale pak se odrazil míč od soupeřových zad, což po našem špatném odkopu znamenalo brejk do otevřené obrany a srovnání na 1:1. To nám očividně vzalo vítr z plachet. Těžko jsme se dostávali zpět do tempa a i když jsme ještě párkrát nebezpečně zahrozili, ke gólu to nevedlo. Nespokojenost neskrýval ani náš trenér,“ pokračoval Panák.

O poločase nastoupil na hřiště Martin Bačík, který do Postřelmova dorazil 6. srpna z Olešnice. A stačily mu pouze čtyři minuty na to, aby se poprvé v novém dresu prosadil.

V padesáté minutě rozhodl o vítězství Postřelmova po akci na pravé straně a zkušeném zakončení.

„S aktuálním výsledkem se nechtěly Loštice jen tak smířit. Začaly se více tlačit dopředu a vytvářet si velké množství standardních situací. Jednu z nich pak zneškodnil náš gólman za cenu sebeobětování, kdy vyražený míč schytal z dorážky přímo do obličeje. Po lehkém ošeření, ale pokračoval v utkání. Soupeři se podařilo ještě nastřelit tyč a až z brankové čáry jsme odkopávali míč po jednom z dlouhých autů. Změnu skóre to už nepřineslo, a tak jsme si mohli slavit vítězství,“ uzavřel směrem k utkání Panák.

V dalším kole čeká Postřelmov domácí derby proti Lesnici, které se odehraje v sobotu ve 14 hodin. „Rádi bychom jej zvládli za tři body, dlouhodobě se nám na ně nedaří a to ani doma. Bude potřeba se na tohle utkání dobře připravit,“ je si vědom Ondřej Panák.