Své konto si pak naposledy výrazně vylepšil při nedělním domácím derby s Písečnou, ve kterém čtyřmi brankami přispěl k jasné výhře 8:1.

„Je to super, ale hlavně musím poděkovat mým spoluhráčům, kteří mi dobře nahrávali. Celkově jsme jako tým zahráli velice dobře,“ prozradil úvodem jeden z hlavních hrdinů atraktivní víkendové bitvy Zdeněk Varga.

Takový kousek se mu navíc v tomto ročníku povedl již potřetí. Poprvé prožil čtyřgólové odpoledne hned v prvním kole na hřišti Vikýřovic při výsledku 4:1. A stejnou produktivitu následně předvedl ještě na závěr podzimu během destrukce Nového Malína (konečné skóre 12:3).

Staré Město v krizi. Po úmrtí trenéra tým nefunguje a možná odmítne i postup

„Takže zápisné už jsem měl naštěstí dávno předplacené. Navíc kdysi se mně povedlo dát v jednom utkání dokonce i pět gólů,“ culí se žulovský snajpr, jenž se tentokrát právem může pyšnit titulem Kanonýr Deníku.

Svůj výkon poté předvedl v ostře sledovaném derby proti nedaleké Písečné, o to víc jej může těšit. Střetnutí pro Zdeňka Vargu zkrátka mělo daleko širší rozměr.

„To rozhodně. Proti tomuto soupeři se mi totiž předtím v koncovce vůbec nedařilo, gólman mě pokaždé vychytal, takže jsem si těmi čtyřmi góly alespoň trochu zvedl náladu,“ řekl dále s úsměvem nejlepší střelec FK Stomix Žulová.

Celek z Jesenicka se díky výsledku 8:1 postaral o nejvýraznější vítězství celého kola a to paradoxně nejprve prohrával.

„Ze zápasu jsme měli docela obavy, protože nám chyběli někteří kluci a naopak protivník přijel prakticky kompletní. Naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat a potom jsme dali do přestávky dva rychlé góly, což nám dost pomohlo. Pak jsme se rozjeli. Vyšel nám i nástup do druhé půle, s čímž máme jindy trochu potíže, když většinou zbytečně inkasujeme. Teď jsme si to pohlídali,“ vrátil se k nedělnímu klání Zdeněk Varga, jenž zatím zažívá nadmíru povedenou sezónu.

„Tak hlavně, že ty moje branky pomáhají Žulové a jak jsem už uvedl, všechno je to zásluha poctivé práce celého kolektivu,“ říká skromně hráč, jenž na sebe v rámci nižších fotbalových soutěží asi nejvýrazněji upozornil před více než rokem a půl parádní trefou, která by se rozhodně neztratila ani ve znělkách sportovních magazínů.

V říjnu 2020 totiž při utkání Žulové na hřišti Rudy nad Moravou ze vzduchu efektně trefil míč nůžkami přímo do horního růžku soupeřovy brány a pomohl tehdy svému týmu k vítězství 5:1.

„Do vápna letěl prudký centr, měl jsem dobrou náladu a tak jsem si řekl, že zkrátka zkusím takové zakončení a padlo to tam. Ale asi by to dal každý, jde jen o myšlenku nebát se a skočit do toho,“ okomentoval tehdy svou výstavní střelu.

„Jenže od té doby se mně nic podobného nepovedlo, i když jsem to párkrát zkoušel. Góly většinou dávám z brejků, když dostanu od spoluhráčů pas za obranu,“ dodal na závěr žulovský Zdeněk Varga.

VIDEO S PARÁDNÍM GÓLEM ZDEŇKA VARGY: