Gronych se do hry dostal až v 54. minutě, kdy vystřídal Radka Kvasničáka a zažil vskutku parádní vstup do zápasu. Po pouhých dvou minutách pobytu na hřišti totiž svou přesnou trefou protrhl remízový stav 1:1 a v 84. minutě potom svým druhým gólem v utkání a celkově třetím v sezoně vítězství Maletína pojistil.

„Lukáš Jedelský střílel na bránu, gólman míč pouze vyrazil před sebe a já za ním instinktivně šel a dorážel. Druhý gól pak byl hodně podobný,“ líčil.

Gronych se tedy během čtrnácti kol trefil pouze třikrát. Toto číslo je sice hluboko pod jeho standardem z okresního přeboru, kde hrával za Baník Staré Město, na druhou stranu se ale ze sezony na sezonu ocitl o celé dvě úrovně výš. „Vzhledem k tomu, že jsem zde přišel z okresního přeboru, tak jsem už jen za tento fakt velice rád a osobní ambice naplno podřizuji těm týmovým. Důležité přece hlavně je, abychom pravidelně bodovali,“ vysvětluje.

Maletín samotný to v tomto ročníku neměl vůbec jednoduché a po úvodních šesti kolech měl dokonce pouhé tři body. Aktuální šestá příčka s pouhou bodovou ztrátou na čtvrté Loštice tak je nyní skutečně skvělým výsledkem. Dopomohla mu k tomu hlavně série v dalších osmi zápasech, ve kterých uhrál bodů hned sedmnáct za pět výher a dvě remízy.

„Ze začátku jsme zápasy smolně prohrávali kvůli zbytečným chybám a byli jsme poslední. Měli jsme v té době také velkou spoustu zraněných. To, jak se nám nyní daří šplhat tabulkou vzhůru, se nám ale už opravdu líbí,“ říká s úsměvem.

A jak to v obci s pouhými 411 obyvateli vidí ohledně nějakého dalšího postupu vzhůru v následujících letech? „Myslím si, že postup je spíš nereálný. Nemáme na to bohužel zázemí a ani přístup obce není takový, jaký by asi být mohl. Hrajeme tak hlavně pro radost a také proto, abychom svými výkony dělali radost našim místním podporovatelům,“ konstatoval.

Sedmadvacetiletý fotbalista také odmítl, že by chtěl po velkém vyhoupnutí se nahoru ve své cestě i nadále pokračovat a snažit se o ještě vyšší mety. „Je mi sedmadvacet let a momentálně hraji nejvýš, co jsem kdy hrál. Navíc jsem tady spokojený. Hřiště mám 150 metrů za domem,“ uvedl skromně.

„Navíc ani žádné nabídky nemám. A kdybych snad nějaké dostal, nejspíš bych je neřešil. Maletín bude nejspíš už mou poslední fotbalovou štací,“ dodal ještě se smíchem.

Oldřich Gronych potom také přiznal, že má, pro dnešní dobu, velice netradiční fotbalový vzor. „Jelikož jsem Slávista, tak je mým fotbalovým vzorem Pepík Bicanů. Je neuvěřitelné, jak se stále drží mezi nejlepšími střelci historie. A to i přesto, jaké hvězdy hrávaly a stále hrají po něm,“ vzdal na závěr hold české fotbalové legendě.