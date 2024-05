Divoké fotbalové derby mezi Zábřehem a Mohelnicí nabídlo dohromady osm branek. Hosté stačili třikrát reagovat vyrovnáním na vedení domácích, na dvě trefy Sulka v závěru však již odpověď nenašli.

Penalta Miroslava Podhorného na konečných 5:3. | Video: Miroslav Pergl

„Utkání musím hodnotit pozitivně, protože jsme vyhráli, navíc v derby, takže spokojenost,“ konstatoval úvodem zábřežský trenér Zdeněk Opravil.

Regionální šlágr poté měl doslova raketový začátek, neboť hned v úvodní minutě povedený lob Lukáše Pěničky rozradostnil domácí tribuny. Protivník ale záhy srovnal krok, když Ondřej Brulík využil chyby zábřežských stoperů.

Následně byli opticky lepší zábřežští fotbalisté a jejich aktivitu opět přetavil ve vedení Karel Lukas, leč Mohelnice přispěchala s bleskovou odpovědí, když centr Josefa Linharta z ostrého úhlu skončil k překvapení všech přítomných v síti.

Do kabin přesto odcházeli s těsným náskokem hráči Sulka zásluhou trefy Miroslava Podhorného, jenž o chvíli později stačil zahodit ještě další tutovku.

„První půle z naší strany nebyla špatná. Sice jsme měli momenty, když jsme byli nepřesní v přihrávkách a akce řešili dlouhými nákopy, ale bylo tam více pasáží, kdy se nám krásně dařilo vyjíždět dopředu a vytvářeli si gólové šance, jen škoda, že jsme jich více nevyužili,“ litoval Zdeněk Opravil.

I do třetice pak Mohelnice srovnala krok, tentokrát poměrně se štěstím, neboť lehká střela Michala Nguyena prošla pod tělem gólmana Tomana až za čáru. Své zaváhání ale zábřežský brankář později odčinil, když vychytal brejk Srdýnka.

Klíčový moment nedělního klání se následně odehrál přesně po hodině hry, kdy mohelnický hrající kouč Roman Kuba vyfasoval nejprve žlutou kartu za kritiku rozhodčího a záhy i červenou, když neudržel nervy na uzdě a hanlivými výrazy směrem k sudímu si vysloužil stopku a hosté tak dohrávali v deseti.

A od této chvíle začala Mohelnice pomalu ztrácet půdu pod nohama a Zábřeh nakonec nabídnutou výhodu využil a převážil utkání na svou stranu.

Vítěznou trefu pro Sulko zajistil hlavičkou Miroslav Žanda, těsně před koncem zpečetil výsledek z penalty jeho jmenovec Podhorný.

Zdroj: Miroslav Pergl

„Vyloučení soupeře nám hodně pomohlo, navíc jsme se dokázali proti vysokým hráčům Mohelnice prosazovat i při standardkách, což oceňuji. Vyšlo nám i střídání, kdy se kluci, co přišli na hřiště, několikrát dostali do koncovky, všichni hráli aktivně, zápas nám prostě tentokrát sedl. Jen doufám, že ještě nějaké body do tabulky přidáme,“ dodal závěrem lodivod fotbalistů Sulka.

SK SULKO Zábřeh – FK Mohelnice 5:3 (3:2)

Branky: 1. Pěnička, 29. Lukas, 73. Žanda, 43. a 88. (pen.) Podhorný – 8. Brulík, 31. Linhart, 53. Nguyen.

Rozhodčí: Šteier – Látal, Konečný. ŽK: Kotůlek, Vokoun, Brulík, Kuba. ČK: 61. Kuba (Mohelnice). Diváci: 175.

Zábřeh: Toman – V. Holík, Knápek, Matějček, Žanda (79. Pelcl), Nízký (71. P. Holík), Podhorný, Puchr, Žák, Pěnička (79. Seidl), Lukas. Trenér: Zdeněk Opravil.

Mohelnice: Hajtmar – Kotůlek, Srdýnko, Vokoun, Ryba (61. Bača), Kubík, Kožela, Brulík, Kuba, Linhart, Nguyen. Trenér: Roman Kuba.