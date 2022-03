„Určitě jsem nedělní souboj nebral jako kterýkoliv jiný zápas. V Zábřehu jsem nějaký ten pátek odehrál, takže radost z hattricku a hlavně zisku dvou bodů byla o to intenzivnější,“ přiznal s úsměvem Jaroslav Klemsa.

Samotný duel se však pro rapotínské fotbalisty dlouho nevyvíjel moc dobře. Příchozí diváci se ještě ani nestačili pořádně usadit na svých místech a domácí už prohrávali. Později navíc se štěstím přečkali další dvě obrovské šance soupeře, který trefil břevno a tyčku.

Hattrick po deseti letech. Jeden gól byl haluz, říká po kanonádě jívovský Musil

Rapotín se ale tentokrát mohl stoprocentně spolehnout na svého kapitána. Ještě v první půli stačil Jaroslav Klemsa srovnat, když nadvakrát překonal brankáře Tomana.

A když následně po přestávce museli domácí dohánět dokonce dvougólové manko, o vyrovnání se opět postaral hráč se sedmičkou na dresu.

„Zápas byl po fyzické stránce hodně náročný. Naším hlavním problémem potom je, že příliš nezvládáme vstupy do zápasů, už ve třetí minutě jsme prohrávali. V defenzivě máme zatím docela mezery,“ prozradil otevřeně s devíti zásahy aktuálně nejlepší střelec Jiskry.

„Sice jsme tentokrát celkem rychle dali na 1:1, ale těsně před půlkou doslova vydláždíme cestu zábřežskému útočníkovi, který jde až do gólu. Individuální chyby nás zbytečně sráží dolů, jestli se jich do budoucna nevyvarujeme, těžko budeme vyhrávat. Pozitivní je, že se nám nakonec povedlo tento duel výsledkově zvládnout,“ byl rád šestatřicetiletý záložník.

Souboj dvou parťáků

Není bez zajímavosti, že jeho soupeřem ve víkendové bitvě byl na straně Sulka další borec „ze staré školy“ Lukáš Okleštěk.

Oba dlouholetí kamarádi a parťáci ze slavné futsalové éry šumperské Delty Real se dokonce během první půle dostali v souboji o míč do ostřejší kolize, po níž zábřežský veterán doslova letěl vzduchem.

„A ještě k tomu měl takovou akustickou kulisu,“ směje se Jaroslav Klemsa.

Kanonýr Deníku Čtvrtníček spasil Želatovice a chválil spoluhráče

„Ale ne, s Digim jsme něco spolu zažili ve futsale, známe se moře let. On si skvěle přikryl míč, já mu tam chtěl hrábnout, ale kolíkem mu brnknul o kotník, což je hodně bolestivé. Mě ten zákrok dost mrzel, určitě v tom nebyl nějaký zlý úmysl. I on to pochopil, naštěstí se rychle oklepal a mohl pokračovat dál. Rozhodně mezi sebou nemáme nějakou nezdravou rivalitu,“ prozradil k inkriminovanému momentu Jaroslav Klemsa, jenž také okamžitě přispěchal s omluvou.

Krásné počasí a návštěva kola

Nedělní duel krajského přeboru mezi Rapotínem a Zábřehem se následně mohl pochlubit rovněž nejvyšší návštěvou kola, když do ochozů dorazilo podle oficiální statistiky 350 diváků. Derby zkrátka táhlo, fotbalu hrálo do karet i parádní slunečné počasí.

„Fanouškům určitě musíme poděkovat, atmosféra byla vynikající, myslím si, že to hnalo dopředu oba týmy. Příznivci byli opravdu skvělí, nejen během hry, ale také po utkání, kdy s námi ještě nějakou dobu zůstali na stadiónu,“ ocenil kulisu derby Jaroslav Klemsa, který byl pochopitelně díky hattricku středem zájmu.

Ohlasy z nižších soutěží: Týmy Postřelmova, Loštic i Dubicka začaly jaro vítězně

„Řada lidí za mnou přišla s gratulací, dostal jsem i plno zpráv, což člověka samozřejmě potěší, hodně si takové podpory vážím a všem bych chtěl tímto moc poděkovat. Na zápas proti Zábřehu dokonce dorazili i fanoušci ze Starého Města odkud pocházím, toho si speciálně považuji,“ doplnil závěrem nejzkušenější fotbalista rapotínského kádru.