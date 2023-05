„V poločasové přestávce došlo k vyzvání k identifikaci hráče ze strany domácích. Podezření vznesl vedoucí družstva domácích Radok Fukna vůči nastoupení hráče hostů číslo 9 Jana Prokopa. Tento hráč byl v 35. minutě střídán za hráče číslo 3 Michala Vlčka, na vyzvání k identifikaci a provedení konfrontace bylo sděleno vedoucím družstva hostí panem Františkem Vlčkem, že hráč již není přítomen v areálu TJ Zlaté Hory a odjel k údajnému ošetření do nemocnice. Na dnešní (17. května) zasedání STK nebyl doložen žádný doklad o ošetření výše uváděného hráče v nemocnici. Porušení Soutěžního řádu FAČR, § 58 Kontrola totožnosti, odstavec 1., kde je stanoveno, že kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků je možné provést do zahájení druhého poločasu utkání,“ stojí v zápisu STK, proč navrhla disciplinární komisi utkání kontumovat.

Také se tak stalo, díky čemuž Zlaté Hory vyhrály 3:0 a Jindřichov přišel o tři body. Zároveň byli kvůli konfrontaci pozváni na 24. května na zasedání STK registrovaný hráč Jan Prokop, člen FAČRu Jiří Prokop a vedoucí družstva Jindřichova František Vlček.

Ohlasy z KP: Rapotín deklasoval Lipovou, Jeseník za tři, Zábřeh prohrál v závěru

Jenže nedorazili. „Sekretářem fotbalového klubu Olpa Jindřichov byla zaslána písemná omluva, že se na zasedání STK nemohou předvolaní členové FAČRu dostavit kvůli pracovním povinnostem,“ stojí v zápisu STK z 24. května.

Sportovně-technická komise má totiž podezření, že k neoprávněnému startu došlo také v zápasech Jindřichov - Mikulovice (3:2), Jindřichov - Žulová (4:2) a Vikýřovice - Jindřichov (3:5).

„STK provedla šetření za použití videozáznamů výše uváděných utkání, karty hráče Jana Prokopa a karty člena FAČR (archivního hráče TJ Jindřichov) Jiřího Prokopa. Z těchto materiálů je zřejmé, že došlo k neoprávněnému startu Jiřího Prokopa ve všech uvedených utkáních,“ napsala STK v zápisu o zasedání ze dne 24. května.

Tyto tři zápasy tak byly opět předány disciplinární komisi s návrhem uložení disciplinárního trestu kontumace utkání za neoprávněné nastoupení hráče. Disciplinární komise tak příští týden 31. května rozhodne, zda bude kontumovat také zmíněné tři zápasy v neprospěch Jindřichova.

Pro klub by to znamenalo velkou nepříjemnost v boji o záchranu v I. B třídě, skupině C. Nyní má Jindřichov čtyři kola před koncem na 12. místě 20 bodů a náskok dvou bodů na 13. Zlaté Hory (které tři body získaly kontumací, jinak by byl rozdíl osmibodový) a šestibodový na poslední Vikýřovice.

Dva vysoké tresty. Gólman napadl sudího a vyhrožoval mu. Nezahraje si rok

Pokud by však DK všechny zápasy kontumovala, rázem by Jindřichov o devět bodů přišel a na kontě mu tak zůstalo jedenáct. Kvůli tomu by spadl na poslední místo. Tři body by navíc získaly právě Vikýřovice, které by poskočily na předposlední příčku a jejich náskok na Jindřichov by byl šestibodový. Polepšila by si také 11. Žulová na 24 bodů a taktéž první Mikulovice, které by svůj náskok na druhé Bernartice navýšily na ze dvou na pět bodů. V každém případě by cesta za záchranou byla pro Jindřichov velmi složitá.

„Proti prvnímu výroku a kontumaci utkání se Zlatými Hory se odvolávat nebudeme, ale nechci, aby se to řešilo dál. Jestli kluci udělali chybu, tak ji udělali, ať nám dají flastr, ale nechají nás hrát fotbal,“ říká předseda klubu Rostislav Vaněk.

„K těm dalším třem zápasům nám prozatím oficiálně nic nepřišlo. Pokud přijde, budeme to řešit na základě toho, že nám FAČR bude muset právně prokázat, že je to tak či onak s tím, že budeme chtít vědět, jaká kamera to natáčela, výrobní číslo, jestli je akreditovaná a takové věci,“ dodal.

Kromě kontumace utkání se Zlatými Hory je prozatím jisté, že trest na tři utkání a pokutu tři tisíce korun dostal vedoucí mužstva František Vlček. Jak to bude dál, to se teprve uvidí.