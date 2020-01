„První půlka soutěže nám vyšla nad očekávání. Náš cíl byl hrát do třetího místa, ale kluci si sedli a jsme na tom ještě lépe,“ začal hodnocení předseda Jiskry Rapotín Milan Stratil.

Ten přiznal, že nebylo tak úplně v plánu hrát o postup. „Po sestupu jsme chtěli hlavně stabilizovat kádr a postoupit v horizontu tří let, takže máme ještě rok čas. Teď jsme chtěli šlapat na paty Olešnici. Díky jejím nečekaným ztrátám je to ale naopak.“

A nebýt nepovedených soubojů v závěru půlsezony s Lesnicí a Maletínem, mohl být náskok na celek z podhradí šestibodový.

„Kluci z toho byli hodně zklamaní. Byli zvyklí jen vyhrávat, ale nepodařilo se nám dát branky. Navíc si možná mysleli, že to půjde samo, takže je dobře, že dostali facku a museli dát nos zase trošku dolů,“ viděl Stratil na porážkách i pozitiva.

Domácí tvrz

V honbě za důležitými body se zatím může celek ze Šumperska spolehnout na domácí hřiště, na kterém neztratil ještě ani bod a bude na něm na jaře hostit všechny, kteří můžou promluvit do boje o nejvyšší příčku – Maletín, Hlubočky i Olešnici. „Doufám, že to domácí kouzlo vydrží až do konce. Nedokážu říct, čím to je. Možná tím, že nás fanoušci ženou a kluci se chtějí ukázat,“ uvedl Stratil.

Mimo domácí utkání zvládl mladý rapotínský tým i těžkou prověrku právě na hřišti Olešnice, kde vyhrál po penaltách. „Máme mladý tým. Šli jsme po těch klucích schválně, protože podle koncepce by měli čas se okopat. Teď sice nejsou tak zkušení, ale soupeře uběhají, což nám právě proti Olešnici pomohlo. Ta má fotbalové a zkušené hráče, ale už mají věk,“ pokračoval Stratil.

Zároveň ví, že zkušenost bude potřeba v jarních dostizích za postupem. „V tom bude asi výhoda Olešnice, protože její hráči za sebou mají více zápasů, kde o něco šlo. My jsme ale také oslovili pár zkušenějších hráčů, aby ty mladé kočírovali. Naopak naše výhoda může být v dravosti.“

Do přípravy, která začne už 6. ledna, se v mužstvu vedeným Ottou Jáněm bude hlásit sedm nových hráčů. „Jména je předčasné říkat, protože teprve uvidíme, kdo se chytí,“ přiblížil předseda. Odchody klub nehlásí žádné.

Rapotín půjde do jarní části s vidinou postupu do krajského přeboru, ale hráči můžou být uvolnění, protože stěžejní úkol to není. „Pokud se to nepovede, nic si z toho dělat nebudeme. Ale kluci to mají ve svých rukách, a když se to podaří, tak postup nezakážeme. Nicméně to je ještě daleko a Olešnice na nás bude tlačit,“ ví Milan Stratil.

TJ Jiskra Rapotín

I. A třída, skupina A

1. místo, 35 bodů, skóre 51:13

12 vítězství (2 na penalty), 2 porážky (1 na penalty)

Nejlepší střelec: Martin Březina – 18 branek (1. v soutěži)

Nejtrestanější hráč: Michal Kocourek – 9 žlutých karet (1. v soutěži)