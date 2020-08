Svěřenci kouče Radima Netopila mají ze čtyř zápasů bilanci třech vítězství a jedné prohry na penalty. V aktuální tabulce tak nyní ztrácí pouhý bod na vedoucí Šternberk.

„Za povedený vstup do soutěže jsme strašně rádi, ani jsme takový začátek nečekali. Přesto říkám, že zatím sbíráme body na záchranu, i když to teď možná zní trochu divně. V konečném součtu mohou pro nás být hlavně zisky zvenku nesmírně cenné. Ale samozřejmě doufám, že nám to takto dobře půjde i nadále,“ prozradil předseda rapotínského klubu Milan Stratil.

„Ale co se týká sobotního zápasu v Jeseníku, je potřeba si na rovinu říct, že jsme utrpěli vítězství, náš výkon byl špatný. Jeseník do nás bušil, ale selhal v koncovce,“ řekl dále Milan Stratil.

Tradičním rčením by se dalo konstatovat, že Rapotín dal Jeseníku lekci z produktivity, když měl dvě šance a ty proměnil, obě již během první půle.

Nejprve poslal hosty do vedení veterán Jaroslav Klemsa, pojistku přidal do přestávky hrdina nedávného utkání v Zábřehu Jiří Ševčík.

„Ale herně to nebylo z naší strany hezké utkání, nedařila se nám rozehrávka, prohrávali jsme osobní souboje, všude byli pozdě. Výsledek jsme vyloženě ubránili, takže zlaté body z Jeseníku,“ přiznal činovník fotbalového Rapotína.

Celek z lázeňského města se nakonec prosadil až v samotném závěru hry. Po zmatcích v šestnáctce si hosté nastřelili vlastní ruku a Jeseník kopal penaltu, ze které ale jen domácí upravili výsledek do konečné podoby.

Z pokutového kopu si vylepšil své střelecké konto Jiří Mráz, jenž je nyní se šesti brankami nejlepším střelcem krajského přeboru.

„Bylo to pro nás velmi kruté utkání a každý, kdo byl dnes na stadionu, tak to viděl. Kluci přehráli jednoho z lídrů soutěže, byli jsme důrazní, rychlejší, bojovali jsme. Museli jsme udělat hodně změn v rozestavení, ale kluci to zvládli dobře,“ konstatoval pro klubový web jesenický kouč Libor Sláma.

„Bohužel jsme dostali góly z brejků, ale smekám před mužstvem, že se z toho kluci nesložili, nepřestali tlačit. Prohra nás hodně mrzí, ale jedeme dál, máme perspektivní tým a je na čem stavět,“ doplnil Libor Sláma

FK Jeseník – TJ Jiskra Rapotín 1:2 (0:2)

Branky: 85. Mráz z pen. - 15. Klemsa, 36. Ševčík. Rozhodčí: Habermann - Brázdil, Brázdil. ŽK: Bříza – Scheuter, Simon, Kocourek, Jurka. Diváci: 206.

Jeseník: Vrána – Janíček, Plhák, Zrník – Kmínek, Cundrla, Minka, Mráz, Bráblík – Červeňák (78. Horák), Bříza. Trenér: Libor Sláma.

Rapotín: Max – Cejpek (64. Hudec), Scheuter, Najman, Jurka – Simon, Kocourek, Klemsa (90. Jankovič) – Kobza (60. Svačinka), Ševčík, Drozd (74. Šebela). Trenér: Radim Netopil.