Konečné desáté místo s pohodlným dvanáctibodovým náskokem na sestup nakonec uhráli fotbalisté Rapotína. Těm pomohl zimní příchod funkcionáře Antonína Mury, který se postupně posunul do role trenéra.

Zatímco v zimě pomohl kádr zkvalitnit a přivedl několik zajímavých hráčů, nyní v létě řeší opačný problém. Odešli hned tři fotbalisté a další je na odchodu. Do Postřelmova zamířil Miroslav Rýznar, do Olešnice se vrací Patrik Kolomazník a do Šumperka Tomáš Morong.

Ve hře je také odchod kapitána Jaroslava Klemsy. „Už by chtěl hrát blíž rodině ve Starém Městě. Ale budu s ním ještě mluvit a pokusím se jej přemluvit,“ říká Antonín Mura. Setrvat v kádru by pak měl útočník Jan Šmirják.

Naopak jedinou posilou je prozatím Mark Ostrák z divizního Bruntálu. Kromě něj se do přípravy zapojili dva dorostenci. „Ti jsou šikovní. Ale zatím je pohyb v kádru oslabením. Ještě na něčem pracuji a některé hráče mám rozjednané. Za týden budeme moudřejší,“ sdělil kouč.

I kvůli zmíněným změnám nevyhlašuje Jiskra přehnané cíle. „Chtěli bychom hrát do osmého místa. Hlavní je klidná záchrana,“ dodal Mura.

Ten prozatím po letní přestávce své svěřence nemohl sledovat v přípravném zápase. Nejprve totiž zrušil Rapotínu utkání Jeseník. Páteční duel s Rýmařovem pak přerušila průtrž mračen a zápas byl po hodině hry za stavu 0:4 předčasně ukončen.

„Je to problém. Doufám, že na generálku v sobotu už budeme nějak komplet a bude to nějak vypadat,“ věří Mura. Rapotín uzavře přípravu v 17 hodin proti Albrechticím.